Al via il festival Orientamenti, Mentana e Cairo tra gli ospiti della prima giornata

Taglio del nastro mercoledì mattina per Orientamenti 2023, ai Magazzini del Cotone di Genova: la tre giorni di quest'anno, prima "salone" e ora "festival", sarà un'edizione dedicata ai "Dreamers" (sognatori) con la partecipazione di 50 testimonial e 130 espositori, in un’area superiore ai 4000 metri quadri, oltre a 256 eventi e migliaia di studenti.

Ad aprire la manifestazione l’esibizione di Sofia Raffaeli, campionessa mondiale di ginnastica ritmica. Tra i principali testimonial della prima giornata l’editore Urbano Cairo, i giornalisti Enrico Mentana e Mauro Crippa, la dirigente sportiva e d’azienda Evelina Christillin, oltre al ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Qui il programma completo del festival.

Nell'ambito dell’inaugurazione del festival è stata consegnata all'attrice Elisabetta Pozzi la Croce d’oro di San Giorgio, massima onorificenza della Regione Liguria. Un riconoscimento a una figura che non solo ha saputo rendere realtà i propri sogni e trasformarli in una carriera di enorme successo, ma in quanto direttrice della scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova sostiene i giovani nella realizzazione dei propri obiettivi.

Il ministro Valditara: "Docenti tutor e orientatori per far diventare gli studenti protagonisti"

“L'orientamento dev'essere un'attività permanente e personalizzata, non mero marketing scolastico - commenta il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara -. È quell’attività che costruisce un ponte tra il sogno e la realtà, tra le aspirazioni e le possibilità. Le due figure che abbiamo introdotto a partire da quest’anno scolastico, quella del docente tutor e quella del docente orientatore rappresentano proprio questo: permettere allo studente di diventare protagonista del suo futuro”.

“Credo sia davvero il salone più importante d’Italia - prosegue il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - e la Liguria vuole essere una guida per fare incontrare domanda e offerta di lavoro e formare le tante professioni che ci mancano in questo Paese. Consiglio ai nostri giovani di provarci sempre, non scoraggiarsi se si scivola. La perseveranza, l’impegno, il senso del dovere è quello che riempie la vita di diritti e risultati. Se puoi sognarlo puoi farlo”.

“Il nostro Paese - dice ancora il sindaco Marco Bucci - ha bisogno dei giovani, della loro voglia di fare, del loro entusiasmo, della loro freschezza, delle loro idee, delle loro energie. Le conoscenze che apprenderanno sui libri, e le professionalità che acquisiranno sul posto di lavoro, daranno un contributo decisivo allo sviluppo”.

I filoni tematici di eventi e stand

Orientamenti 2023 è strutturato su tre anime principali: scuole, aziende, testimonial, con la possibilità di accedere a un format domanda/risposta con ospiti singoli.

Eventi e stand del festival saranno contraddistinti ognuno da un “filone” tematico:

• Human: il percorso dei saperi umanistici e delle relazioni umane; le competenze letterarie, linguistiche, giuridiche, artistiche, sociali.

• Stem: dedicato ai saperi scientifici, tecnici e tecnologici, parla inoltre delle sfide del futuro come la transizione ecologica e digitale.

• Hands: e? l’antico saper fare che valorizza l’intelligenza delle mani senza dimenticare pero? l’importanza di innovarsi e saper stare al passo con i tempi.

Il Festival Orientamenti offre opportunità di incontro con il mondo del lavoro e di dialogo con i testimonial: i principali appuntamenti della manifestazione sono inoltre in diretta sul canale Youtube di Orientamenti e possono essere seguiti da tutte le scuole d’Italia.

Per questa edizione è stato introdotto il format "Professor Keating", una presentazione delle materie scolastiche dei corsi della scuola secondaria di secondo grado e degli IeFp: si tratta delle materie scolastiche maggiormente legate alle esigenze reali del mondo del lavoro, individuate dal gruppo di lavoro composto dalle Camere di Commercio, dall’Usr e dal sistema IeFp.

Prevista una attenzione al dialogo non solo con i ragazzi, principale bacino di utenza del festival, ma anche con i genitori: in programma diversi momenti specificatamente dedicati a questi ultimi sia per quanto riguarda l’accompagnamento dei figli nelle scelte di studio e lavoro che nel supporto alla genitorialità.

In occasione di Genova Capitale del Libro 2023, il festival Orientamenti punta sull’importanza delle tematiche culturali e, nello specifico, sulla letteratura e le opportunità occupazionali legate ai saperi umanistici: previsti ospiti e incontri dedicati, in particolare, al mondo dell’editoria.

L’evento è organizzato da Regione Liguria tramite Alfa in collaborazione con Università di Genova, Ufficio scolastico regionale, Camere di commercio di Genova e delle Riviere, Anci, Comune di Genova, Città metropolitana di Genova, sistema IeFp e sistema Its.