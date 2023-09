Presentato il Festival della Comunicazione, Toti: "Confronto su temi attuali e di interesse"

Il Festival della Comunicazione di Camogli, presentato giovedì e giunto alla decima edizione, in questi anni è cresciuto radunando personalità di primo piano che si sono sempre confrontate su temi attuali e di grande interesse. La formula che le istituzioni non esitano a chiamare vincente verrà replicata anche quest'anno, dal 7 al 10 settembre: "Ci sarà un programma di altissimo livello - dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - un ampio seguito di pubblico e un profondo legame con il nostro territorio, tutti elementi in grado di portare sempre maggiori ricadute in termini di presenze e visitatori, a Camogli e non solo”.

“L’obiettivo della kermesse - continua il presidente - è da sempre quello di affrontare le sfide del futuro partendo dalla conoscenza di ciò che ci ha preceduto, di riconquistare un passato collettivo, come diceva il padre del Festival Umberto Eco. Un tema, quello della memoria, che proprio quest’anno farà da filo rosso al programma e che rappresenta un aspetto fondamentale nella vita di ogni comunità, perché nessuna società e nessun uomo può vivere senza”.

"Il Festival della Comunicazione è un evento importantissimo a livello nazionale che attira tantissime persone ogni anno: nel 2022 ha registrato ben 40 mila presenze - aggiunge Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo e ai Grandi Eventi - Anche quest'anno il programma è ricchissimo di appuntamenti con ospiti prestigiosi che approfondiranno non solo ogni aspetto del mondo della comunicazione ma anche, e da assessore al Turismo ciò mi sta molto a cuore, ogni aspetto relativo alla valorizzazione delle specificità del territorio". Sono in programma infatti anche tre escursioni culturali alla scoperta dell’Area Marina Protetta e del Monte di Portofino, con l'obiettivo di far apprezzare questi luoghi a chi non li conosce.