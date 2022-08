Feste patronali e Torta dei Fieschi: navette e variazioni al servizio bus provinciale

Fine settimana di feste, quello in arrivo: per l'occasione, Amt ha ripensato il suo servizio sulle linee provinciali in tre momenti.

Per quanto riguarda il Comune di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con Amt, nella sera del 10 agosto ci sarà a disposizione di turisti e residenti un servizio navetta gratuito da Piazza Vittorio Veneto per raggiungere la località San Lorenzo della Costa in occasione della festa patronale. Il servizio sarà attivo dalle 18.00 all’una di notte.

Venerdì 12 agosto, invece, in occasione della festa di Santa Chiara di Arenzano, a partire dalle 14 e fino al termine della manifestazione, le corse provenienti dal Roccolo raggiungeranno il capolinea di Arenzano effettuando inversione di marcia alla stazione Fs, percorrendo la via Aurelia.

Infine, per quanto riguarda il 14 agosto, in occasione della Torta dei Fieschi di Lavagna, dalle 19 a mezzanotte verrà intensificato il servizio della linea 945 Chiavari FS – Lavagna – Sestri Levante – Riva – Battilana per consentire un accesso più agevole alla manifestazione. Si consiglia di munirsi in anticipo del titolo di viaggio presso le rivendite, emettitrici automatiche oppure acquistando il biglietto attraverso la app di Amt.