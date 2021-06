Festa della Repubblica, la cerimonia a Genova: chi sono i destinatari delle Onorificenze al Merito della Repubblica

La mattina di mercoledì 2 giugno nella Prefettura di Genova sono stati celebrati i 75 anni della Festa della Repubblica. L'alzabandiera, l'inno di Mameli, il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi voce ai partecipanti genovesi. Il neo prefetto, Renato Franceschelli, ha sottolineato che «i mesi che verranno hanno bisogno della massima attenzione, perché dovremo affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia e una possibile crisi occupazionale».

Alla cerimonia erano presenti l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò, le autorità civili e militari liguri.

Il prefetto di Genova ha consegnato le 27 onorificenze al merito della Repubblica italiana e le 8 medaglie d'onore ai familiari dei cittadini deportati e internati nei lager nazisti. Le onorificenze sono state consegnate ai cittadini che si sono distinti per l'impegno costante, i meriti lavorativi acquisiti e la dedizione verso iniziative sociali e umanitarie.

«Le onorificenze al merito della Repubblica italiana che questa mattina ho avuto l'onore di consegnare a nome di Regione Liguria raccontano storie di persone, di volontari, di dipendenti pubblici che in questo anno si sono contraddistinti per l'impegno speciale e la dedizione con cui, con il loro lavoro, hanno aiutato a fronteggiare la pandemia - ha detto Ilaria Cavo -. Sono storie di medici rimasti anche quattro mesi senza vedere i loro familiari, di giovani e instancabili operatori della protezione civile, di volontari di strutture residenziali per disabili che hanno saputo riorganizzare il sistema. La loro commozione, oggi, di fronte alle pergamene consegnate è l'immagine più efficace della festa della Repubblica; l'esempio, per tutti, di un paese che ha trovato le forze per superare un anno difficilissimo e ora ha una solida base per la ripartenza».

I cittadini che hanno ricevuto le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

- COMMENDATORE

DEL GROSSO Annamaria Angela

Professore Ordinario Università Genova

- COMMENDATORE

MASSA Paola

Professore Emerito Università Genova

- COMMENDATORE

PUPPO FORNARO Gianna

Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica

- COMMENDATORE

GIAMMARINO Stani

Professore Ordinario Università Genova

- COMMENDATORE

GULLACI DE MARINI Francesca

Medico Chirurgo

- COMMENDATORE

VIGOTTI Roberta

Già Presidente T.A.R.

- UFFICIALE

ORESTA Pietro

Comandante Legione Carabinieri Liguria

- CAVALIERE

BALDI Massimo

Dirigente Aziendale

- CAVALIERE

BARBERO Giuseppe

Brigadiere Capo Arma Carabinieri

- CAVALIERE

BORSI Marzio

Commissario Polizia di Stato

- CAVALIERE

BOTTERO Paolo

Docente Lettere Italiane e Storia

- CAVALIERE

CAPELLO Giovanni

Luogotenente Guardia di Finanza

- CAVALIERE

CARDINALE Mario

Capo Reparto Esperto Vigili del Fuoco

- CAVALIERE

CASU Massimo

Maresciallo Maggiore Arma Carabinieri

- CAVALIERE

CIANCIOSI Paola

Direttore Sanitario Istituto Chiossone

- CAVALIERE

GAMBINO Antonino

Consigliere Comunale Delegato Prot.Civ.

- CAVALIERE

GAMBINO Maria Silvia

Dipendente Regione Liguria

- CAVALIERE

LAGORIO Stefano Luigi

Comandante 11 A Brig. Aeromobile Friuli

- CAVALIERE

LUMINATI Tito

Manager Sanitario

- CAVALIERE

MAMELI Giovanni

Sovrintendente Polizia di Stato

- CAVALIERE

MERETO Nadia

Medico Chirurgo - Manager Sanitario

- CAVALIERE

PASSARO Pasquale

Luogotenente C.S. Guardia di Finanza

- CAVALIERE

REPETTO Stefano

Dipendente Regione Liguria

- CAVALIERE

SANTUCCI Franca

Infermiera Coord. Piccolo Cottolengo

- CAVALIERE

TORRETTA Simone

Direttore Istituto Chiossone Genova

- CAVALIERE

VILLA Angelo

Dirigente Comune Genova

- CAVALIERE

ZANONI Luigi Ernesto

Avvocato

Le medaglie d'onore alla memoria dei cittadini deportati

Il prefetto ha inoltre consegnato le medaglie d'onore alla memoria dei cittadini italiani - sia militari che civili - che siano stati deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale.

- BISSO Marco Pietro Luigi

Internato in Germania

- DE BELLI Luigi

Internato a Haltern (Germania)

- MARTINO Francesco

Internato in Germania

-PIAZZE Battista

Internato a Kassel (Germania)

- REAMI Pericle

Internato a Berlino (Germania)

- SAGLIO Francesco

Internato a Ziegenhain (Germania)

- SCAGLIOLA Carlo

Internato a Linz Donau (Austria)

- SURACE Francesco Antonio

Internato a Limburg (Germania)