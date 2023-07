Festa del Mare, un treno straordinario notturno in più per Genova Bringole

Sono due i treni straordinari notturni che Regione Liguria ha ottenuto da Trenitalia per la serata conclusiva della Festa del Mare di Levanto del prossimo 25 luglio.

In particolare si tratta del Regionale 94106 in partenza mercoledì 26 luglio da Levanto alle 1.10 e arrivo a Genova Brignole alle 2.36 e il Regionale 94109 in partenza sempre mercoledì 26 da Levanto alle 00.43 e arrivo a Sarzana alle 1.30. Entrambi i treni effettueranno fermate in tutte le stazioni intermedie.

"Ringrazio ancora una volta Trenitalia per aver accolto la nostra richiesta per la costituzione di questi due treni che consentiranno alle numerose persone che andranno a Levanto di poter godere fino alla fine della serata conclusiva della Festa del Mare. Una festa da sempre molto suggestiva e partecipata che avrà il suo apice con il bellissimo spettacolo pirotecnico serale", commenta l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori