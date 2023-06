Festa in centro città tra Ocean Race, San Giovanni e fiera di San Pietro: le foto

Weekend ricco di iniziative nel centro di Genova, tra festa patronale con falò e processione, Ocean Race e fiera di San Pietro alla Foce.

Tanti i cittadini che hanno partecipato agli eventi: ieri taglio del nastro per il villaggio dell'Ocean Live Park, mentre oggi invece si terrà l'inaugurazione ufficiale di The Ocean Race con le autorità e sono iniziate le manifestazioni collaterali e gratuite che andranno avanti ogni giorno fino a luglio.

Sempre ieri, non sono mancati gli eventi per la festa patronale di Genova, San Giovanni, con tanto di processione tradizionale, fuochi d'artificio e - venerdì sera - il classico falò in piazza. "Anche quest’anno celebriamo il santo patrono della città di Genova, san Giovanni Battista, con la storica processione che da San Lorenzo si dirige al Porto Antico. Si tratta di una tradizione preziosa, fatta di devozione, storia e cultura, che merita di essere trasmessa ai genovesi del futuro: una cerimonia che sottolinea il profondo legame tra la città e il mare, che nel corso dei secoli ha portato in Liguria innovazione, prosperità e benessere e che continua ancora oggi": così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha preso parte alla processione guidata dall’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca.

Infine, oggi, folla alla Foce per la fiera di San Pietro con 500 banchi di merci varie: qui tutte le variazioni alla viabilità.