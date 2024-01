La Festa della Focaccia di Recco tra le 18 migliori sagre della guida Slow Food

Tra i novecento eventi recensiti dalla guida "Sagre d'Italia", scritta da Donatella Alquati e Giorgio Minnino per Slow Food Editore, 18 di particolare rilevanza sono stati premiati con racconti illustrati e approfondimenti. Tra questi ultimi svetta, unica realtà ligure, la Festa della Focaccia di Recco, prevista quest'anno domenica 26 maggio con la consueta e apprezzatissima distribuzione gratuita di questa specialità.

Nel racconto dedicato alla Festa della Focaccia di Recco vengono descritte le origini, le leggende e la storia legata al prodotto fino al conseguimento della certificazione Igp nel 2015. Gli autori scendono poi nei dettagli: "Ogni anno a fine maggio Recco si veste a festa per celebrare il suo piatto simbolo, un appuntamento che vede i panifici storici e il Consorzio impegnati nella distribuzione gratuita già dalla mattina della focaccia con e senza cipolle e al pomeriggio con quella di Recco Igp".

Nella scheda dell'evento si trovano informazioni su come arrivare a Recco, cosa vedere nei dintorni, e ovviamente quali sono le caratteristiche di questo prodotto così amato, entrato a pieno titolo tra gli street food più popolari d'Italia.

"Ancora un riconoscimento che va a beneficio del territorio, delle imprese, del grande lavoro di promozione - fanno sapere dal Consorzio della Focaccia di Recco - e dell’indotto che la focaccia di Recco Igp crea, avendo inserito a pieno titolo il suo luogo d’origine fra le mete più ricercate del turismo gastronomico nazionale. Grazie a quelle osterie e semplici forni di allora, oggi ristoranti e panifici famosi in tutto il mondo, che ne hanno custodito e tramandato nel tempo storia e tradizione".

Tra le 18 sagre da approfondire secondo la guida, insieme a quella della Focaccia di Recco (seconda in ordine di apparizione) ci sono quella dell'asparago di Santena (To), dell'asparago rosa di Mezzago (Mb), del salame di Monte Isola (Bs), della polenta di Storo (Tn), del carciofo violetto di Sant'Erasmo di Venezia, delle cape di Lignano Sabbiadoro (Ud), delle sfogline di Massa Lombarda (Ra), del chiodo di maiale di Quercia di Aulla (Ms), della torta al testo di Sant'Egidio di Perugia, del pesce di Porto di Castiglione del Lago (Pg), dei maccheroncini di Campofilone (Fm), del fungo porcino di Bomarzo (Vt), l'addaver, pipindune e ove di Collecorvino (Pe), della pezzata di Capracotta (Is), del pesce di Zapponeta (Fg), dei ciccimmaretati di Stio (Sa) e infine del maggio olivetese di Oliveto Lucano (Mt).