Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni, curiosità e storia della ricorrenza

Domenica due ottobre anche a Genova si celebra la festa dei nonni, figure fondamentali della famiglia e legame indissolubile della sua storia. Una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni che in Italia si celebra in occasione della ricorrenza dei Santi angeli custodi. È stata istituita per legge nel 2005 dal Parlamento italiano, ma le sue radici nel mondo sono molto più antiche. La data del 2 ottobre è stata scelta perché coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario dei Santi cattolico.

Storia della Festa dei Nonni

Sbaglia infatti chi crede che questa festa sia nata solo negli utlimissimi anni: la Festa dei Nonni è stata creata negli Stati Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. La McQuade incominciò a promuovere l'idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni nel 1970, lavorando con gli anziani già dal 1956. Riteneva, infatti, come obiettivo fondamentale per l'educazione delle giovani generazioni, la relazione con i loro nonni.

Da qui ha preso piede l'idea della Festa, che però per arrivare nel resto del mondo ha impiegato un po' più tempo: dopo gli Usa, la Gran Bretagna che ha adottato la celebrazione solo nel 1990, e l'Italia nel 2005, con un'apposita legge che indica proprio il 2 ottobre "quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale". La legge istituisce anche il "Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia", che il presidente della Repubblica assegna annualmente a dieci nonni, in base a una graduatoria compilata dall'apposita commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.