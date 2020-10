Coronavirus, positivo il figlio di Sansa: «È iniziata la battaglia»

«Il coronavirus è entrato in casa nostra»: ad annunciarlo via Facebook è l’ex candidato a presidente della Regione, Ferruccio Sansa, che ha confermato che uno dei suoi tre figli è positivo allla covid-19.

«Avevamo adottato tutte le precauzioni, anche i nostri figli sono sempre stati attenti e responsabili. Non è bastato: venerdì mio figlio aveva la febbre. Sabato ha fatto il tampone. Oggi il risultato: positivo», ha scritto Sansa, aggiungendo che «è cominciata la battaglia. La trafila delle telefonate, l'attesa per sapere come e quando fare i tamponi. Ora vedremo come va».

«D’improvviso siamo dall'altra parte della barricata. Il nemico da cui difendersi forse è dentro di noi. Siamo chiusi in casa, guardiamo fuori. Sembra tutto più lontano. Glielo avrà mica attaccato Trump?», ha concluso l’ex candidato alle Regionali, che è ora in isolamento insieme con il resto della famiglia.