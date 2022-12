Galleria delle Ferriere, stop ai lavori per le feste e riapertura totale

Anas ha comunicato che il tunnel delle Ferriere sarà riaperto senza limitazione oraria in concomitanza con i giorni delle feste natalizie. Per consentire in sicurezza lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria alla galleria erano state applicate delle limitazioni al transito in orario notturno.

"Per agevolare l'incremento dei flussi di traffico durante le festività natalizie e in accordo con gli enti territoriali - si legge nella nota - Anas ha programmato la riapertura totale della galleria Taviani, tra il km 30,900 e il km 33,180 della strada statale 225 della Fontanabuona".

Le riaperture avverranno secondo le seguenti modalità: a partire da mercoledi 7 e fino al 12 dicembre la galleria riaprirà senza limitazione oraria, la riapertura rimarrà, poi, attiva da venerdi 23 dicembre fino al 9 gennaio 2023. Gli interventi riprenderanno dalla notte del 9 gennaio 2023.