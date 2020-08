Ferragosto, traffico da bollino rosso: le previsione per il traffico

Weekend da bollino rosso per il traffico anche in Liguria, dove, nonostante la rimozione della maggioranza dei cantieri, il nodo potrebbe ritrovarsi congestionato.

Stando a uno studio commissionato da Coldiretti, infatti, oltre un italiano su due si è messo in viaggio per Ferragosto, con il 54% degli italiani che ha deciso di uscire per raggiungere parenti e amici, andare al mare, in campagna o in montagna o per una semplice gira fuori porta.

Il traffico a Ferragosto

Stando alle previsioni di Autostrade, oltre al bollino rosso per la giornata di venerdì 14 agosto per le partenze, il traffico subire una lieve diminuzione sabato e domenica mattina per poi tornare intenso, nuovamente da bollino rosso, domenica sera per i rientri. Resta il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 7,5 t dalle 16 alle 22 di oggi e dalle ore 7 alle 22 il fine settimana.

Traffio, la situazione in Liguria

A sabato mattina, sul nodo autostradale ligure la situazione era tranquilla, con qualche allentamento segnalato sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano) all’altezza del bivio con la A10 per lavori, e sulle A12, tra Est e il bivio con la A7 in direzione Genova.

Va ricordato che sulla A7 è chiuso al traffico il bivio con la A12 Genova-Livorno fino alle 22 del 25 agosto provenendo da Milano verso Livorno per lavori. L’entrata consigliata verso Livorno è Genova Ovest, l’uscita consigliata provenendo da Milano è Genova Ovest.