Il primo luglio la revisione decennale dell'ascensore di Montegalletto

Lunedì 1° luglio partono i lavori della revisione generale decennale dell’ascensore Montegalletto. Come previsto obbligatoriamente dalla normativa, trascorsi 10 anni dall’ultima revisione generale avvenuta nel 2014, l’impianto deve essere sottoposto ad una serie di interventi e controlli ad ampio raggio sulle parti in movimento e sulle componenti a terra. Il complesso lavoro di revisione comporta la chiusura dell’impianto da lunedì 1° luglio fino a mercoledì 7 agosto.



Per diminuire i disagi alla clientela e ridurre al massimo il periodo di chiusura, nei mesi scorsi sono state già eseguite diverse lavorazioni e controlli preliminari. Tuttavia, per completare le operazioni di manutenzione, si rende ora necessario il fermo dell’ascensore, così da consentire lo smontaggio, la manutenzione e il ripristino degli organi di trasmissione.



Di seguito vengono indicate le attività più significative in programma:

revisione delle pulegge di deviazione delle funi e della sala macchine;

revisione della puleggia motrice di sala macchine;

revisione dei sistemi di automazione del collegamento vetture alla fune di trazione;

revisione delle centraline idrauliche di vettura e della sala macchine;

revisione dell’impianto frenante di vettura e dell’argano.

Terminate queste importanti fasi degli interventi, l’ascensore verrà riaperto al pubblico; potranno seguire ulteriori brevi fasi di massa a punto.

La revisione generale consentirà di avere a disposizione un impianto ancora più sicuro ed efficiente.