Sanremo: Fedez ricorda Vialli con un bacio al cielo e la strofa di un brano

Un bacio al cielo e una dedica commovente. Fedez ha ricordato Gianluca Vialli durante la seconda serata del Festival di Sanremo e lo ha fatto attraverso una strofa del pezzo rap che ha cantato dalla Costa Smeralda dove alcuni artisti si esibiscono extra gara."Ho avuto il cancro - ha cantato - e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto e se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto. È il ricordo di Gianluca che porto su questo palco".

Nei mesi scorsi Fedez aveva raccontato quanto l'ex calciatore della Sampdoria gli fosse stato vicino durante la battaglia contro il cancro. Vialli, che da anni lottava contro il tumore al pancreas, aveva chiamato il cantante alla vigilia di un'importante operazione all'ospedale San Raffaele di Milano, attraverso la quale era poi riuscito a superare il male che lo aveva colpito.

"Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse - aveva raccontato all'indomani della morte di Vialli -. A me non era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore. Ed in quel momento e mi ha dato una mano incredibile, seppure non dovuta".