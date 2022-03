Toti: "A Fedez si deve augurare solo una pronta guarigione"

"A Fedez si deve augurare solo una pronta guarigione, come a tutti coloro che purtroppo devono affrontare una grave malattia. Chi fa polemica anche su questi temi merita solo disprezzo. Forza Federico, tifiamo tutti per te!". Così sui suoi profili social il presidente della Regione, Giovanni Toti.

Il governatore ha voluto dire la sua dopo che Fedez ha ufficializzato la malattia all'indomani dell'operazione a cui si è sottoposto all'ospedale San Raffaele di Milano: "settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas, uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo", ha dichiarato il rapper, 32 anni, dopo che cinque giorni fa aveva spiegato di avere non specificati problemi di salute. Poi il silenzio, fino alla comunicazione di oggi, arrivata via Instagram.

"Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso) - prosegue il cantante, che si immortala sul suo profilo subito dopo l'intervento chirurgico - A due giorni dall'intervento sto bene e non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'".

Di recente la figlia Vittoria ha compiuto un anno. Una ricorrenza per cui la famigliola ha organizzato una festa in anticipo. L'intervento è riuscito, ma il rapper non ha spiegato come proseguirà il suo percorso di cura, sebbene già giorni fa abbia specificato che sarà un lungo percorso e che lo racconterà ai follower stessi, "poiché anche a me ha aiutato ascoltare storie di chi sta vivendo la stessa situazione".