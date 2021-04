Pasqua al Gaslini per il regista Fausto Brizzi e la campionessa olimpionica Silvia Salis

Visita di Pasqua all’ospedale pediatrico Gaslini per il registra Fausto Brizzi e per la moglie, la campionessa olimpica Silvia Salis.

La coppia è arrivata all’istituto pediatrico con uova e doni, accompagnata dal presidente della Liguria, Giovanni Toti. Brizzi, che ha diretto gli spot promozionali della Liguria andati in onda al Festival di Sanremo, ha devoluto il suo cachet proprio all’istituto pediatrico.

«Purtroppo non potremo rompere le uova tutti insieme come succedeva negli anni passati ma ho voluto portare lo stesso un mio saluto ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia, alle loro famiglie e a tutto il personale impegnato in corsia a cui va il mio sentito grazie - ha detto Toti - Il Gaslini è circondato d'amore e tutti uniti tifiamo per i nostri guerrieri che stanno combattendo la battaglia più difficile! Forza piccoli siamo con voi e viva il Gaslini, orgoglio della Liguria e dell'Italia».