Un panificio di Recco protagonista dei "Soliti ignoti" su Rai Uno

La Liguria torna a mettersi in mostra sulle reti televisive nazionali, precisamente su Rai Uno domani, giovedì 6 aprile. Nella puntata serale (già registrata) de "I soliti ignoti", trasmissione condotta da Amadeus, sarà protagonista la farinata presentata da Mauro Conti del panificio Moltedo 1874 di Recco. Durante lo show, infatti, i concorrenti dovranno indovinare il mestiere di Conti, che sforna il tipico piatto ligure.

Dopo essere già stati in tv varie volte - chiamati dalla fama della focaccia di Recco col formaggio Igp - in un momento così strategico a ridosso delle festività pasquali e in prossimità dell’avvio della stagione turistica, un’altra preziosa occasione di visibilità per Recco, una delle capitali gastronomiche della Liguria.

Tutto merito della tradizione gastronomica che nella cittadina è portata avanti da attività ristorative e di panificazione con alle spalle storie ultra centenarie e di decenni sempre delle stesse famiglie.