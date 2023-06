Fantozzi perde il bus anche della competizione Lego: "Fedelissimo all'originale"

Non sono bastati i diecimila voti ottenuti in meno di un mese per trasformare in un set Lego ufficiale l'iconica scena dell'autobus preso al volo da Fantozzi, ricostruita con i celebri mattoncini colorati da Giorgio Tona, architetto genovese di Quarto, alias nastronauta su Instagram, dove mostra tutti i suoi lavori. La creazione aveva riscosso un enorme successo sui social e la storia era diventata virale dopo il racconto su GenovaToday. Era stata ripresa da quotidiani di tutta Italia e in circa tre settimane i voti erano schizzati dai circa 150 ai diecimila necessari per tagliare il traguardo sul portale Lego Ideas (a questo link) e arrivare nelle mani dell'azienda danese per valutare la realizzazione in serie e la messa in commercio. "Fantozzi non ce l'ha fatta a prendere il bus - commenta con ironia Giorgio Tona - è stato fedelissimo alla scena originale".

"Scelte più in linea con il mercato mondiale"

Rimane però la grande soddisfazione e l'affetto di decine di migliaia di persone che hanno spinto il celebre ragioniere fino alla fine: "Ieri mattina (mercoledì 31 maggio, ndr) - racconta Giorgio Tona a Genova Today - Lego Ideas ha pubblicato sui social le immagini delle 35 opere in gara per il terzo quadrimestre del 2022, annunciando i risultati a stretto giro di posta e chiedendo per l'ultima volta ai propri follower di votare le creazioni più belle. Ancora una volta sono stati tantissimi quelli che hanno votato proprio per il mio Fantozzi. Non è bastato. Era prevedibile - aggiunge - ma ovviamente un pochino ci speravo dopo essere arrivato a questo punto. Le scelte che ha fatto l'azienda credo siano più in linea con il mercato mondiale, potranno diventare set molto belli, a livello strategico sanno ovviamente come muoversi".

I 35 progetti in gara e i vincitori

Hanno partecipato alla selezione i 35 progetti che hanno tagliato il traguardo dei 10mila voti nel periodo compreso tra settembre 2022 e gennaio 2023, tra cui l'autobus preso al volo da Fantozzi. Agguerrita la concorrenza, dalla metropolitana di Londra al castello di Dracula, e poi Pac-Man, la casa con mongolfiera di Up, quella di Jack Skeletron di Nightmare Before Christmas, quella di Wallace & Gromit, il tempio del tempo di Zelda, un castello e un giardino giapponese, un rifugio alpino, la stazione dei treni del vecchio west, il meme 'This is fine', una torre dell'orologio con il parco e l'aereo dei fratelli Wright. E ancora, una città perduta, uno zoo, un orologio meccanico, un tempio tra le nuvole, una 'cipher machine', lo scorcio di una via con negozi, una foresta magica, gli operai al lavoro nel sottosuolo, una tenuta di campagna polacca, una valigia da viaggio con un set all'interno, una casa con tutti gli arredamenti interni e quella dell'architetto. Tra le proposte, infine, Willow - Battle of Tir Asleen dal film fantasy, un parco giochi per cani, Il telescopio James Webb, una navicella spaziale e gli interni di un college statunitense. Alla fine l'hanno spuntata un set dedicato al film 'Lo squalo' di Steven Spielberg e uno che rappresenta un gatto con una ciotola di latte e una lisca di pesce. Qui sotto tutte le foto.

"Esperienza bellissima, grazie a chi ha sostenuto il mitico ragioniere"

"Non sono deluso - racconta ancora Giorgio Tona - è stata un'esperienza bellissima, con un riscontro fantastico. Sono contento perché tutto quello che è successo è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Ringrazio tutti coloro, davvero tantissimi, che hanno urlato dal balcone 'forza ragioniere'. Questa costruzione mi ha permesso di conoscere tante belle persone, condividere una passione e imparare molto dagli altri. Non so se riproporrò il set di Fantozzi su Lego Ideas, anche se tecnicamente sarebbe possibile, credo che ci sarà sempre qualcosa di più 'vendibile' nel mondo. Preferisco impiegare il tempo necessario per promuovere l'opera e ottenere voti, che è stato un vero e proprio 'secondo lavoro', nella creazione di altri set da portare poi in giro per le manifestazioni di settore. Ho partecipato recentemente a ExhiBricks a Villa Bombrini dove ho portato il flauto magico, mentre il prossimo fine settimana andrò a una mostra a Roma dove riporterò Fantozzi. Nei prossimi appuntamenti cercherò comunque di variare, anche per non annoiare il pubblico di appassionati.