Facebook e Instagram 'down', impossibile accedere all'account

Problemi su Facebook nel pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo 2024. Sono tantissime le segnalazioni, che vengono condivise su altri social, come X.

Molti utenti lamentano l'impossibilità di accedere al proprio account. In altre parole ci sono problemi con il log in. In alcuni casi l'impossibilità a "loggarsi" viene motivata con un problema tecnico, in altri casi compare la scritta: "Password non corretta".

E anche i tentativi di cambiare password non vanno a buon fine. Ci sarebbero problemi anche su Instagram. Situazioni analoghe in passato sono state risolte nel giro di poco, dunque è lecito sperare che anche questa volta vada così.