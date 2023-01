VIDEO | "Ciao Faber": la proiezione a De Ferrari per ricordare Fabrizio De André

La Regione Liguria, come annunciato, ha reso omaggio al cantautore genovese Fabrizio De André con una speciale proiezione sulla sede di piazza De Ferrari.

"Ciao Faber": due parole e l'immagine del cantautore per ricordare l'anniversario della sua scomparsa avvenuta l'11 gennaio del 1999.

"Genova e la Liguria non dimenticano Fabrizio De André, uno dei più grandi e amati cantautori del nostro Paese, intramontabile orgoglio ligure. Un uomo che con la sua musica è rimasto nel cuore di tanti genovesi e non solo": questo il commento del presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti in ricordo del celebre cantautore, scomparso 24 anni fa.