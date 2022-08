Fabio Fazio in visita al Museo di Storia Naturale Doria

Visita genovese per il famoso conduttore tv Fabio Fazio.

Fazio, di origini savonesi, è passato in questi giorni al Museo di Storia Naturale Doria di Genova per visitare la mostra "Spiders" e le altre collezioni museali. La visita non è passata inosservata, e il presentatore del talk Rai "Che tempo che fa" è stato immortalato dal personale, prestandosi volentieri per scattare qualche foto insieme.

"Un ospite eccezionale nei Musei di Genova - ha commentato lo staff su Facebook - Fabio Fazio, il famoso conduttore televisivo, è andato al Museo di Storia Naturale per visitare la mostra Spiders e le ricche collezioni museali. Alla prossima!".