"Fa' la cosa giusta": le realtà genovesi presenti alla fiera degli stili di vita sostenibili

Dal 29 aprile al primo maggio a Milano apre la diciottesima edizione di "Fa' la cosa giusta!", la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Editore, che torna in presenza dopo due anni nella storica sede di fieramilanocity.

Centinaia di espositori e un ricco calendario di incontri, laboratori e presentazioni, a ingresso gratuito per tutti i visitatori con pre-registrazione online. Dalla provincia di Genova saranno molte le realtà che verranno ad animare la fiera, nelle sue numerose aree espositive.

Da Lavagna nella sezione Mangia Come Parli, tra le novità arriva Aqua s.r.l.: prima società del nord Italia a svolgere integralmente il proprio ciclo di produzione in mare aperto. L’allevamento si svolge in modo del tutto simile alle condizioni di vita dei pesci selvatici, rispettando il loro metabolismo naturale e seguendo il normale susseguirsi delle stagioni. Tra i prodotti: branzini e orate.

Dal capoluogo nella sezione Critical Fashion, arriva Parpaja, realtà ideata da Elisa che, dopo diversi lavori, ha deciso di stravolgere la sua vita e seguire le sue due passioni: il cucito e la sostenibilità ambientale. Da allora si dedica al refashion, rinnova i capi abbandonati e in disuso negli armadi, e cuce una linea di abbigliamento con tessuti provenienti da fondi di magazzino, scampoli e scarti di lavorazione.

Nella sezione Street Food arriva Maninfarina - Autentica focaccia Genovese che porterà in fiera il suo prodotto tipico, realizzato con tecniche artigianali.

Da Sestri Levante nella stessa sezione torna Defeua, progetto di abbigliamento streetwear sostenibile che ha come missione diffondere consapevolezza ambientale tramite la creatività: realizzano grafiche originali su tessuti ecologici prodotti in modo etico. Utilizzano inchiostri biodegradabili, cotone biologico, viscosa di bambù, poliestere riciclato e Tencel Lyocell, una fibra ricavata dal legno di eucalipto. Tra le novità di quest’anno: una t-shirt realizzata in cotone biologico e Lenzing Ecovero, viscosa sostenibile derivata dalla lavorazione di legno certificato, che in fase di produzione riduce le emissioni di CO2 nell’ambiente e il consumo di acqua di circa il 50%.

Da Avegno nella sezione Turismo Consapevole e Percorsi, ci sarà Ram Viaggi, tour operator che organizza attività in gruppo o personalizzati ed è specializzato in alcuni territori, quali Regione Indiana, sud-est asiatico, Iran, Oman, Cuba, Capo Verde e Liguria. Si occupa inoltre di editoria e formazione sul Turismo Responsabile.

Torna anche Ram Fair Trade, importatore di commercio equo e solidale, che lavora con il subcontinente indiano e il sud-est asiatico, India, Nepal, Thailandia, Cambogia, Vietnam, Indonesia. Porta avanti una decina di progetti che comportano una ricaduta di rilievo sulle comunità produttrici e negli ultimi anni ha avviato collaborazioni con realtà italiane di artigianato e di economia carceraria. Inoltre è il riferimento italiano di Smateria, azienda cambogiana specializzata nella manifattura di accessori di qualità, provenienti in massima parte da operazioni di riciclo. Garantisce i diritti alle sue lavoratrici, tra cui un centro di assistenza all'infanzia gratuito in loco, lezioni di inglese, doppio congedo per maternità e assistenza familiare, assicurazione sanitaria, conti correnti per il risparmio, formazione per lo sviluppo delle proprie abilità e carriera, ferie retribuite.

Da Genova nella sezione Territori Resistenti, torna la Fondazione Edoardo Garrone, realtà che promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori, con lo scopo di rendere le nuove generazioni protagoniste del cambiamento e dell’innovazione. Mette in campo risorse e competenze per realizzare percorsi formativi capaci di creare valore nel tempo, e cura direttamente l’ideazione, la realizzazione e i progressi di ogni iniziativa proposta, con il contributo scientifico di esperti. Si impegna nel sostegno all’imprenditoria delle aree montane grazie a ReStartApp® e ReStartAlp®: campus di incubazione d’impresa in cui giovani aspiranti imprenditori hanno la possibilità di trasformare il proprio progetto in una realtà aziendale concreta.