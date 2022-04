Valletta Carbonara apre ai visitatori. I volontari: "Serre recuperate dopo anni di incuria"

In occasione di Euroflora 2022 l'associazione "Le Serre di San Nicola OdV" apre al pubblico l'ex vivaio comunale di corso Firenze, inserendosi nel circuito esterno della kermesse florovivaistica internazionale. Per la prima volta dopo oltre 30 anni i genovesi e i turisti presenti in citta? potranno tornare a vedere lo splendore nascosto all'interno delle storiche serre: dal 23 aprile all'8 maggio sarà infatti possibile visitare orti e giardini recuperati dopo anni di incuria e abbandono. Quindici giorni in cui i volontari de "Le Serre di San Nicola" illustreranno ai visitatori il lavoro di recupero di oltre 15mila metri quadri di verde e strutture abbandonate.

Una soddisfazione per l'associazione, dopo anni di lavoro: "Siamo nati intorno al 2011 - spiega a GenovaToday il presidente Domenico Villani - a quei tempi eravamo comunque impegnati nei comitati di quartiere, e vedevamo questo spazio abbandonato da una quindicina di anni. Abbiamo pensato a lungo a come farlo rinascere, dunque ci siamo riuniti in questo gruppo diventato formalmente associazione qualche anno dopo. Nel frattempo abbiamo organizzato assemblee con i cittadini per diffondere il nostro progetto di recupero. Dopo non poche difficoltà legate alla burocrazia, siamo riusciti a entrare nelle serre: abbiamo trovato rovi, vetri spaccati, abbandono, e sappiamo che il degrado chiama degrado, dunque ci siamo messi al lavoro". Adesso ci sono cinque serre con orchidee, talee, piante grasse, muretti a secco e piante caratteristiche del territorio ligure e infine felci. Poi altre undici serre in cui si fanno attività con le scuole, e infine altre serre con agrumeti.

Dalle scuole agli anziani: "Regaliamo momenti di incontro, è la cosa più bella"

I volontari non si sono persi d'animo: "Abbiamo ripulito tutto, studiato in modo approfondito le piante che abbiamo trovato in modo da riuscire a salvarle, insomma siamo riusciti a fare un buon lavoro. Da cosa è nata cosa, abbiamo iniziato a organizzare qualche iniziativa con le scuole e abbiamo riscosso un grande successo: nel giro di pochi mesi abbiamo raggiunto 30-40 classi, non saremo riusciti a reggere tutto senza l'aiuto di Legambiente e altre associazioni che ci hanno aiutati, permettendoci di compiere un salto di qualità".

Con il tempo nelle serre sono stati organizzati anche concerti, letture di poesie, teatro, eventi musicali con il Carlo Felice, e l'associazione è diventata un punto di riferimento per il territorio, accogliendo anche l'attrice Paola Cortellesi per alcune scene della serie tv "Petra", e altre trasmissioni televisive. "Ospitiamo anche ragazzi con disabilità, in situazioni di difficoltà e che hanno avuto problemi con la giustizia".

I soci oggi sono quasi duecento: "La cosa che mi piace - continua Villani - è che abbiamo dato la possibilità a molte persone anziane, che si trovavano da sole in casa, di poter venire qui e assaporare qualche momento di libertà, di svago, di condivisione, sconfiggendo la solitudine. Ecco, questa credo sia la cosa più bella che siamo riusciti a fare".

Il progetto di ristrutturazione

La svolta dopo trent'anni: "La Valletta - spiega Villani - dovrbbe essere totalmente ristrutturata grazie a un impegno di 10 milioni di euro che arrivano dal Pnrr e che il Comune è riuscito a ottenere. Sarebbe un progetto molto ambizioso, dunque speriamo che si riescano a spendere questi soldi entro il 2026. Certo, è un impegno di spesa elevato, occorre avere le imprese e i progetti già pronti. Ci auguriamo che si riesca davvero: sono previsti campi sportivi, ristorante, ristrutturazione delle serre, della nostra sede, e poi altri campi che potrebbero diventare orti nella parte bassa".

L'evento

Dal 23 aprile all'8 maggio i volontari de "Le Serre di San Nicola" illustreranno ai visitatori il lavoro di recupero di oltre 15.000 metri quadri di verde e strutture abbandonate. Cuore del percorso le cinque serre principali, e sarà inoltre possibile visitare la mostra “Nuova vita in Valletta. Immagini di una rinascita” che ripercorre attraverso oltre 100 fotografie le attività intraprese dell'Associazione all'interno della Valletta sottolineando la radicale trasformazione dell'ex vivaio da luogo abbandonato a cuore pulsante della vita del quartiere.

Accompagneranno l'apertura alcuni eventi culturali come la presentazione della Biblioteca dell'Associazione, una piccola miniera di testi dedicati alla botanica, al florovivaismo e all'orticultura; una conferenza con dimostrazione pratica sull'applicazione della pregevole tecnica artistica del risseu nel giardino ligure . Non mancheranno presentazioni di libri e conferenze, e a concludere un concerto del cantautore genovese Filippo Ghiglione.

Gli eventi: