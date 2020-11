Ex Ilva, continua la protesta: corteo dei lavoratori contro i licenziamenti

È partito intorno alle 8.30 il corteo dei lavoratori ex Ilva, oggi ArcelorMittal, organizzato dopo la notizia del licenziamento di tre lavoratori. Intorno alle 9, il corteo era arrivato all'altezza di via Cantore dirigendosi verso il centro città, con conseguenze sul traffico e deviazioni.

Al corteo partecipano circa 500 persone, tra cui anche dipendenti delle altre aziende della città che hanno voluto manifestare la loro solidarietà. Da Sampierdarena il percorso tocca piazza dell’Annunziata, i tunnel di piazza Fontane Marose e di piazza Corvetto e infine la prefettura: i lavoratori indossano tutti le mascherine, nel rispetto delle norme anti coronavirus.

La protesta dei lavoratori era iniziata dSecond con l'assemblea di lunedì mattina davanti ai cancelli dell'azienda, ed è proseguita martedì con il blocco dei varchi merci nell'area adiacente all'aeroporto, blocco che ha spinto ArcerlorMittal a rispondere con la linea dura, annunciando una segnalazione all'autorità giudiziaria e lo stop all'attività produttiva con conseguente sospensione degli stipendi.

Solidarietà ai lavorato ex Ilva è arrivata da tutte le aziende genovesi, da Fincantieri ad Ansaldo Energia passando per Leonardo, e la rappresentanza sindacale della Fiom Cgil ha proclamato uno sciopero di due ore suddiviso a rotazione tra i reparti. Nei prossimi giorni è prevista la convocazione del Comitato di Vigilanza: «Abbiamo scritto alla Prefettura di Genova affinchè convochi il Comitato di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma del 2005 firmato dal Governo, da diversi Ministri, dall'Autorità Portuale e da Regione e Comune - ha spiegato Bruno Manganaro Segretario Generale Fiom Cgil Genova - L'azienda dopo aver distrutto l'azienda vuole distruggere anche i lavoratori. ArcelorMittal non investe un centensimo sugli impianti, nemmeno sulla sicurezza. Probabilmente le denunce dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno toccato nervi scoperti viste le mosse scomposte dell'azienda che nella giornata di venerdì ha inviato a tre dipendenti le lettere di licenziamento alle quali se ne potrebbe presto aggiungere una quarta».

«Noi andiamo avanti perchè purtroppo in ballo non si sono solo i licenziamenti, ma se ancora non si fosse capito, in discusione c'è il futuro della siderurgia a Genova e di tutto quello che ciò significa per la città», ha concluso Manganaro.

La Società di Mutuo Soccorso Guido Rossa, intanto, ha organizzato una sottoscrizione pubblica aperta alla città, al mondo delle associazioni e a tutti coloro che volessero aiutare i tre lavoratori licenziati e le famiglie per sostenerli economicamente.