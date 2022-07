Riqualificazione ex convitto maestre pie di Recco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Comunicato stampa congiunto delle minoranze del Consiglio Comunale e di alcuni cittadini di Recco interessati all’argomento. Il progetto di riqualificazione dell’edificio ex Suore Maestre Pie e del parco pertinente è stato approvato dalla Città Metropolitana dopo anni di attesa.

In questi anni il Comitato per la difesa della struttura ex Maestre Pie, i Giovani Recchelini e altri cittadini hanno evidenziato lo stato di abbandono dell’area e auspicato il suo recupero strutturale, anche per permettere l’uso sia della struttura sia del parco. In questo lungo periodo alcuni consiglieri del Comune di Recco e del Consiglio metropolitano hanno appoggiato queste istanze mentre altri, scettici, se ne sono disinteressati e solo ultimamente hanno cambiato idea.

La relazione della città metropolitana di ottobre del 2021 stabilisce come dovrà essere realizzato il progetto per l’esecuzione dei lavori: sarà mantenuto l’uso pubblico della struttura e la destinazione d’uso scolastico e afferma il principio che tutta l’area interessata, plesso e parco, potrà essere utilizzata anche dalla comunità. Riteniamo che siano da definire le modalità di affidamento in gestione. Auspicando la messa a disposizione di spazi aperti e chiusi alla popolazione a tal fine si ritiene possibile creare una collaborazione con i cittadini affinché eventuali costi di gestione e manutenzione possano essere maggiormente contenuti.

Particolare rilevanza avranno gli aspetti relativi all’uso e al mantenimento del parco (accesso, custodia, pulizia, taglio erba, potatura annuale degli alberi, manutenzione in generale). Perché il parco, se ben tenuto, potrà essere utilizzato per diverse attività: ad esempio ne potrebbero usufruire le scuole e il vicino asilo comunale. Infine è interessante e da sostenere “la possibilità di migliorare il collegamento (del complesso ex Maestre Pie) sia con il centro urbano – via Liceti -, sia con la stazione ferroviaria, ad esempio con il prolungamento del sottopasso esistente.