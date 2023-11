Il cinema Gioiello resta senza casa: "Non ci fermiamo, lo dobbiamo ai nostri tremila tesserati"

L'ex cinema a luci rosse Gioiello rimane senza casa, ed è alla ricerca di una nuova collocazione. La Nuova Cinematografica Gioiello, in vico della Cittadella, aveva saputo rinascere circa un anno fa proponendo film alternativi e ospiti speciali per riportare la gente in sala e il progetto aveva funzionato: più di tremila tesserati e molti eventi, l'ultimo lunedì con la sound artist e performer Victoria Shen, in arte Evicshen.

Ma l'attività si è interrotta bruscamente: "Purtroppo - sottolineano i gestori sui social - le condizioni con cui portare avanti lo spazio fisico che avete sempre riempito, sono venute a meno: questo non ci consentirà di continuare la nostra programmazione in vico della Cittadella. La notizia ci è giunta in maniera talmente tanto repentina che non ci ha permesso di organizzare un commiato degno del nome Gioiello". Più nel dettaglio, il direttore artistico Lucio Basadonne spiega a GenovaToday: "C'era una trattativa in corso con il proprietario dei muri per il contratto d'affitto, ma improvvisamente ha deciso di non volerlo più rinnovare e ci siamo ritrovati senza base, dovendo anche cancellare gli appuntamenti della prossima settimana. Certo, è difficile mantenere un cinema con tutte le spese che il progetto comporta e anche con la musica che può infastidire i vicini di casa: al momento cerchiamo spazi amici per ospitare gli eventi già in programma, poi una sede in cui stabilirci definitivamente. Chiediamo una mano a tutti coloro che ci conoscono, se hanno idee da suggerirci".

Chi ha la possibilità di poter ospitare un evento del Gioiello, può contattare la nuova cinematografica all'indirizzo mail eventi@cinemagioiello.it.

Insomma, gli organizzatori non hanno intenzione di fermarsi, anche solo per le più di tremila persone tesserate in poco più di un anno che hanno creduto nel progetto pensato per riportare in sala il pubblico dopo la pandemia, tra film underground, documentari, reading, eventi e aperitivi, con un motto ("play hard") che non strizzava più solo l'occhio all'eros, ma simboleggiava anche la sfida di recuperare spettatori in un momento difficile.

"Tremila tesserati è un numero molto alto - conclude Basadonne - siamo il secondo circolo per dimensioni all'interno della Federazione Italiana dei Cineclub, anche se siamo appena nati. Matteo Mori, che si occupa della programmazione, e io siamo entrati nel direttivo della federazione, ci era stato chiesto di partecipare per l'innovazione e l'originalità del nostro progetto. È ovvio però che nei primi anni le buone idee non bastano se non c'è capitale. Forse è mancata la fiducia in questo progetto così particolare che voleva essere un incrocio tra cinema e promozione sociale, non un progetto di business". E adesso si guarda avanti con ottimismo: "L'idea c'è, molte persone ci seguono e qualcosa si muoverà. Abbiamo già la programmazione per quasi tutto l'anno con presentazioni di libri, reading, festival del cinema erotico, abbiamo già tutto pronto".