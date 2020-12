Natale, gli eventi a Genova e provincia da non perdere: presepi, luminarie, sport, teatri e concerti online, e altro

Stiamo per passare un Natale decisamente diverso da tutti gli altri: con la pandemia e le regole per il contenimento del covid durante le feste, quest'anno non ci perderemo in grandi festeggiamenti.

Ma, per ritrovare il calore del sorriso, ci sono diversi eventi che sono stati programmati in modo da poter comunque fare qualcosa di nuovo - spesso online - magari aiutando le realtà e gli artisti locali, o le persone che si trovano in condizioni di fragilità.

Vediamo insieme una carrellata di eventi da non perdere per ritrovare il tepore del Natale:

Le luminarie da scoprire

Piazza De Ferrari illuminata a festa quest'anno è uno spettacolo davvero suggestivo, ma non solo: in tutti i quartieri i vari Civ hanno allestito le luminarie, e da Arenzano alle Albisole quest'anno con "La Riviera delle Luci" sarà possibile scoprire le installazioni luminose posizionate in ogni comune.

Il Tempo dei Presepi

Sul territorio di Genova e provincia, nelle chiese e negli oratori, fino a febbraio ci sono tanti Presepi artistici e meccanizzati che è possibile visitare, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Scopri di più

Il calendario dell'Avvento dell'Acquario di Genova

L'Acquario di Genova ha organizzato un calendario dell'avvento virtuale fino al 6 gennaio: ci si registra al sito, e ogni giorno si avrà la possibilità di vincere diversi premi. Scopri di più

Recco città dei mille Presepi

Fino al 10 gennaio le attività di Recco ospitano nelle proprie vetrine parte della collezione dei Presepi di Don Antonio, amato parroco di San Rocco di Recco. Scopri di più

Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio di San Fruttuoso

A San Fruttuoso fino al 31 gennaio c'è la pista di pattinaggio sul ghiaccio a cui si può accedere rispettando tutte le norme di sicurezza e distanziamento, per il divertimento soprattutto dei più piccoli. Scopri di più

Mercatale online

Torna il Mercatale, fino al 24 dicembre le casette di legno che fino all'anno scorso avevano allietato piazza De Ferrari con il tipico mercatino si trasferiscono online. Scopri di più

Spazio Natale Emergency Infopoint

Idee regalo solidali e oggetti etnici provenienti dai Paesi in cui Emergency opera nell'Infopoint dell'associazione. Scopri di più

Il Festival Cantarmonelli approda online

Canti di Natale da tutto il mondo interpretati da 11 bambini per il Festival Cantarmonelli, che andrà online da venerdì 18 dicembre fino al 23. Scopri di più

Babbo Natale itinerante ad Apparizione

Sabato 19 dicembre un Babbo Natale itinerante si spingerà con la sua slitta motorizzata attraverso le vie del quartiere offrendo una piccola strenna ai più piccoli. Scopri di più

Staffetta di Natale

Sabato 19 dicembre si potrà partecipare a una speciale "Staffetta di Natale" all'impianto sportivo della Sciorba: un allenamento distanziato con ospiti speciali, organizzato da AppNRun. Scopri di più

"La Liguria dei Poeti": il Sipario Strappato augura Buon Natale online

Il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano sabato 19 dicembre lancia lo streaming con lo spettacolo "La Liguria dei Poeti", un nuovo modo per scambiarsi gli auguri di Natale. Scopri di più

Babbi Natale Bikers

I motociclisti vestiti da Babbo Natale tornano sabato 19 dicembre a Genova per raccogliere e donare regali ai bambini dell'ospedale Gaslini e della comunità di Sant'Egidio. Scopri di più

Seguendo la stella cometa: tour sulle natività genovesi

Sabato 19 dicembre parte il tour (seguendo tutte le regole di sicurezza) per andare alla scoperta della "stella cometa" e delle varie natività rappresentate a Genova. Scopri di più

Concerto di Natale online del coro Mani Bianche Chiavari Liguria

Sabato 19 dicembre va online in diretta streaming il concerto di Natale del Coro Mani Bianche Chiavari Liguria, con traduzione nella Lingua Italiana dei Segni. Scopri di più

Concerto di Natale online del Coro San Francesco di Pegli

Sabato 19 dicembre il Coro San Francesco di Pegli si esibisce nel Concerto di Natalle in diretta streaming. Scopri di più

Babbo Running

Quest'anno l'iniziativa, sabato 19 e domenica 20 dicembre, si fa per metà dal vivo e per metà online: ognuno correrà per conto suo, basta iscriversi, pagare il biglietto e vestirsi da Babbo Natale. Il ricavato va alla scienza, per combattere i tumori pediatrici. Scopri di più

Giocattoli senza frontiere

Sabato 19 e domenica 20 dicembre, in diversi punti di Genova, si distribuiranno giochi e libri per bambini, per rendere felice il Natale anche delle famiglie più fragili. Scopri di più

"Note di Natale": le Note di Genova in concerto (online)

Domenica 20 dicembre le Note di Genova (Vladi dei Trilli, Alberto Marafioti, Stephanie Niceforo e Valeria Saturnino) si esibiranno online nel concerto "Note di Natale", un viaggio dedicato a tutti i grandi musicisti liguri. Scopri di più

"Babbo Natale e la neve che non c'è": lo spettacolo online per bimbi

Avventuroso viaggio online per bambini dai 4 anni, che attraverso una favola raccontata da Pino Costalunga e Mariangela Diana impareranno a rispettare e apprezzare il nostro pianeta, il 25 e 26 dicembre. Scopri di più

Lo spettacolo dei Bruciabaracche va in scena online

I Bruciabaracche, gruppo che riunisce i comici liguri più famosi, si riuniscono ancora una volta per Santo Stefano (26 dicembre), ma questa volta online: "Natale in Poltrona", ideato dal Politeama Genovese, si sposta sulla rete. Il biglietto costa 16,99 euro. Scopri di più