Migliori scuole superiori, la classifica 2020

È online dal 12 novembre la nuova edizione di Eduscopio, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa un milione 275mila diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Le scuole superiori sono valutate in base all'indice Fga: l'indicatore considera in parti uguali la velocità nel percorso di studi in base alla percentuale di crediti universitari ottenuti e la qualità nell'apprendimento analizzando la media dei voti agli esami.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici (economici e tecnologici) e professionali (servizi e industria/artigianato), i cui diplomati in maggioranza cercano subito lavoro dopo la maturità, Eduscopio rivela che l'indice di occupazione (la percentuale di occupati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal diploma misurata su quanti non si sono immatricolati all’università) ha continuato a crescere, confermando il trend dello scorso anno.

Per quanto riguarda i licei classici nel raggio di 30 km da Genova, il D'Oria riconquista la vetta davanti a Mazzini e Colombo. Il Cassini è primo fra gli scientifici, davanti a Lanfranconi e King. Fra i linguistici primeggia il Deledda, davanti a Da Vigo e Mazzini. Per la classifica completa clicca qui.