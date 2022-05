Cartolina genovese a Eurovision per presentare la cantante portoghese

Si è vista anche un po' di Genova nel corso della prima semifinale di Eurovision, festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea. La kermesse, grazie alla vittoria nel 2021 dei Maneskin, si svolge in Italia, a Torino, e ogni cantante in gara (per l'Italia ci sono i vincitori di Sanremo Mahmood & Blanco) è stato abbinato a una località del nostro Paese.

Si tratta di una breve video-cartolina realizzata con un drone per raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche nel corso delle serate del 10, 12 e 14 maggio 2022. Genova è stata abbinata al Portogallo, che gareggia con la cantante Maro e la canzone 'Saudade, saudade'. Il video, dove si vedono immagini notturne tra Porto Antico, via Venti e piazza De Ferrari, è andato in onda durante la prima serata di martedì 10 maggio 2022, ma ci sarà occasione per rivederlo perché la cantante si è qualificata per la finale di sabato 14 maggio 2022. Non sarà l'unico pezzo di Liguria presente a Eurovision, Manarola è stata infatti abbbinata al cantante di Israele Michael Ben David, si esibirà nella seconda semifinale, mercoledì 11 maggio 2022.

Per la serata finale, invece, le cinque big five (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) saranno abbinate ad altrettanti luoghi suggestivi del Piemonte, la regione dell’Eurovision Song Contest 2022.

Le cartoline di Eurovision: gli abbinamenti con le città