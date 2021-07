Euro 2020: maxischermi e metropolitana fino all'una e mezza per la finale

Per agevolare i cittadini che decideranno di seguire gli Azzurri in piazza De Ferrari o al porto antico

Non solo i maxischermi a Genova per seguire Italia-Inghilterra, finale degli Europei in programma domenica 11 luglio 2021. Per l'occasione anche la metropolitana rimarrà aperta fino all'una e mezza di notte per agevolare i cittadini che decideranno di seguire i ragazzi di Mancini in piazza De Ferrari o al porto antico.

Amt ha ufficializzato il prolumgamento del servizio spiegando che la frequenza, dalle ore 22.55, sarà di dieci minuti.

Le ultime partenze sono state programmate da Brin alle ore 1.05 e da Brignole alle ore 1.25.