Polemica pass Euroflora: chiudono i gabbiotti al rovescio

I gabbiotti "sbocciati" in viale Delle Palme sono stati già sradicati. Dopo la polemica sul pericolo per le persone in coda, i container blu hanno chiuso i battenti e il servizio di distribuzione dei pass ai residenti per Euroflora, è stato trasferito in via Marco Sala 83r nello Spazio IX al piano strada, sotto la biblioteca Brocchi vicino ai carabinieri.

I nerviesi, che nei giorni scorsi si erano messi in fila per far validare i documenti, si erano trovati a un palmo di mano da camion e autoarticolati diretti ai Parchi di Nervi dove, dal 23 aprile all'8 maggio, andrà in scena la manifestazione floreale riconosciuta quest'anno a livello nazionale.

Il pericolo per i residenti era rappresentato dal fatto che i gabbiotti, invece di avere l'apertura verso il marciapiede, erano rivolti in strada e la coda si faceva direttamente sulla carreggiata in mezzo al transito (a doppio senso) dei veicoli.