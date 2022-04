Euroflora 2022, le previsioni meteo per il primo weekend

Torna a Genova dal 23 aprile all'8 maggio 2022 Euroflora nei parchi e nei musei di Nervi, giunta alla dodicesima edizione. I primi due giorni purtroppo, ovvero sabato 23 e domenica 24 aprile, dovrebbero essere caratterizzati dalla pioggia.

Previsioni meteo Arpal Liguria giovedì 21 aprile 2022

Il passaggio di un minimo sul Mediterraneo favorisce un rapido rinforzo della ventilazione settentrionale su tutte le zone. Sono attese raffiche fino a burrasca (60- 80 km/h) su AB e sui rilievi di D, forti su CE (50-60 km/h). Valori localmente anche superiori (90-100 km/h) lungo i crinali e allo sbocco delle valli. In serata nuova recrudescenza dei fenomeni con piogge sparse ed intermittenti con possibili locali rovesci, di intensità al più moderata.

Previsioni meteo Arpal Liguria venerdì 22 aprile 2022

Durante le ore notturne venti ancora sostenuti dai quadranti settentrioanli, con raffiche di burrasca (70- 80 km/h) su ABC, forti su DE (50-60 km/h). Su tutte le zone possibili punte fino a 90-100 km/h in prossimità dei crinali. Ventilazione in rapida attenuazione già dalla tarda mattinata con rotazione dai quadranti meridionali. Durante la notte e fino alle prime ore del mattino piogge sparse e rovesci di intensità al più moderata, in progressivo esaurimento.

Previsioni meteo Arpal Liguria sabato 23 aprile 2022

Un nuovo fronte atlantico interessa la regione con piogge inizialmente sparse tendenti ad assumere carattere diffuso, possibili rovesci di intensità al più moderata. Estensione dei fenomeni da Ponente verso Levante. In serata possibili temporali. Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali, anche rafficati (50-60 km/h). Mare in aumento fino a molto mosso. Attese precipitazioni diffuse anche nella giornata di domenica.

