Euroflora, presentato il Libro Bianco del Verde

Nell'ambito di Euroflora 2022 è stato presentato il Libro Bianco del Verde. Il libro, promosso da Assoverde e Confagricoltura, contiene oltre 50 contributi tecnico-scientifici ed è firmato da professori universitari, professionisti, tecnici e gestori delle amministrazioni che, a diverso titolo e con differenti approcci, affrontano il tema del verde e del ruolo strategico che viali alberati, parchi e giardini, pubblici e privati, svolgono a livello urbano, a salvaguardia dell’ambiente, della qualità e della salubrità delle nostre città.

Il fine ambizioso è di rappresentare, su basi scientifiche, il valore del verde, rispetto agli impatti benefici sul benessere fisico e psichico delle persone nelle diverse fasce di età e categorie di utenza, sulla base di dati ed indicatori misurabili e certificabili per valutare la qualità e l’efficacia degli interventi, per tipologia di prodotto e categoria di utenza: parchi/spazi verdi a scala di quartiere; parchi/spazi verdi per anziani; parchi/spazi verdi per bambini; ecc.

Sulla stretta connessione il verde e la salute, il progetto del nuovo Focus 2022 vede la collaborazione del Crea e dell’Istituto Superiore di Sanità, dove il lavoro di medici, psicologi, esperti del settore sanitario si sta coordinando con quello dei tecnici, degli esperti e dei professionisti del settore del verde, con l’obiettivo comune di definire l’identikit dei cosiddetti “Parchi della Salute”.