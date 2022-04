Euroflora: parcheggi in corso Europa riservati, ma di pullman turistici nemmeno l'ombra

In questi giorni i genovesi che abitano nel levante cittadino stanno affinando una particolare dote, ovvero la creatività, necessaria per trovare un parcheggio per l'auto in queste due settimane di Euroflora. Già perché da sabato 23 aprile fino al termine della manifestazione, ovvero l'8 maggio, in corso Europa, dal cavalcavia dell'autostrada fino a Nervi, in entrambe le direzioni, di giorno non si può parcheggiare perché bisogna lasciare spazio ai pullman, carichi di visitatori.

Già oltre centomila i biglietti venduti, secondo quanto riferito dal sindaco, Marco Bucci. La pioggia ha accompagnato i primi tre giorni di apertura al pubblico e così è avvenuto anche nella prima parte della giornata di martedì 26 aprile 2022, ma l'affluenza è stata notevole.

Nel primo pomeriggio di martedì 26 aprile però corso Europa si presenta come in foto, ovvero, tra gli incroci con via Majorana e via Filzi, nemmeno un pullman in sosta. La giornata feriale magari comporta un'afflusso inferiore rispetto a quanto avvenuto nei tre giorni precedenti e la pioggia di certo non aiuta, ma un colpo d'occhio come quello di oggi induce a domandarsi se non si potesse studiare qualche soluzione alternativa.

Per esempio si sarebbe potuto valutare di riservare corso Europa ai pullman solo nei giorni festivi, oppure, in quelli feriali, limitare il tratto, o ancora sistemare i bus tutti su un lato. E non è vero che la sosta è consentita ai residenti, esponendo il libretto di circolazione che attesti appunto la residenza. A questa domanda, posta nei giorni scorsi a chi posizionava le transenne, è stato risposto che non si può parcheggiare punto.

In più nel tratto di corso Europa in questione, per le due settimane di Euroflora, vige il limite dei 30 km/h, introdotto per evitare rischi data la presenza dei pullman. Tuttavia questa mattina, come testimoniato da una foto apparsa sul gruppo Facebook 'Sei di Quinto al mare se...' e presente nella gallery qui sopra, c'è stato un incidente.

Siamo convinti che la maggior parte dei genovesi sia disponibile a qualche sacrificio per vedere crescere la propria città e certo Euroflora è un'occasione importante in tal senso. Ma i sacrifici hanno senso se motivati. Speriamo che il ritorno del bel tempo riporti i visitatori a Euroflora, oppure qualche parcheggio in più in corso Europa. Adeguare le regole a mutate condizioni è sinonimo di lungimiranza, dote che ogni buon amministratore dovrebbe possedere.