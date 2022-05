Euroflora 2022, biglietto scontato per i clienti di Amt

Amt offre a tutti i propri clienti la possibilità di acquistare liberamente, senza alcun vincolo numerico, i biglietti di ingresso ad Euroflora 2022 al prezzo scontato di 18 euro ciascuno anziché 23 euro (più diritti di prevendita). Il coupon per ricevere il biglietto di ingresso si acquista online cliccando qui e presso le biglietterie Amt. Per usufruire di questa opportunità basta inserire il codice numerico riportato sul fronte dell'ultimo titolo di viaggio utilizzato (biglietto o abbonamento).

Per ottenere il biglietto di accesso alla manifestazione dopo l'acquisto del coupon, è necessario:

prendere nota del codice coupon acquistato o ricavarlo dalla email ricevuta all’indirizzo inserito

accedere al sito web di Euroflora 2022 a questo link

selezionare liberamente una data dal 30 aprile all' 8 maggio 2022.

inserire il numero del coupon acquistato e seguire le istruzioni

ripetere la procedura di inserimento per ogni codice acquistato.

La disponibilità dei biglietti è limitata. Prestare attenzione in ogni fase del processo poiché non è possibile effettuare o richiedere modifiche una volta completato l'acquisto. Verificare inoltre la correttezza dell'indirizzo email inserito, diversamente non sarà possibile ricevere la comunicazione contenente il codice acquistato.