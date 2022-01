Euroflora, al via dal 23 gennaio la vendita dei biglietti online con sconto nelle prime 24 ore

Da domenica sarà possibile acquistare on line i biglietti per Euroflora 2022 in programma a Genova, nei parchi di Nervi, dal 23 aprile all'8 maggio.

Sul sito ufficiale della manifestazione si potrà scegliere la data, visto che l'accesso sarà a numero chiuso per il rispetto delle norme anti contagio, e per le prime 24 ore sarà applicato uno sconto del 30% sui biglietti a tariffa intera e per i gruppi (16 euro + 1.50 prevendita).

La kermesse si svilupperà su una superficie di oltre otto ettari di giardini affacciati sulla scogliera e nei tre Musei - Wolfsoniana, Galleria d'Arte Moderna, Raccolte Frugone - le cui collezioni faranno da scenario a magnifiche composizioni floreali.

Il biglietto consente al visitatore di raggiungere Euroflora con i mezzi della rete urbana integrata Trenitalia e Amt (escluso Navebus e Volabus) compreso il servizio di bus navetta (andata e ritorno) dal parcheggio di interscambio di piazzale Kennedy alla stazione di Genova Brignole e le navette dai posteggi di corso Europa per i pullman.