Biglietto gratis per Euroflora, ecco come

Chi ha accumulato o accumulerà 200 punti nel circuito PlasTiPremia grazie al conferimento negli ecocompattatori presenti nel comune di Genova e nel comune di Campomorone, potrà richiedere un biglietto gratuito per visitare Euroflora dal 23 aprile all'8 maggio ai parchi di Nervi.

L'utilizzo del premio potrà avvenire in modo automatico attraverso l'app Plastipremia; per garantire la massima diffusione dell'iniziativa, ogni utente potrà riscuotere solo un biglietto per utenza (fino a esaurimento delle scorte disponibili).

Genova è la città italiana con il più alto numero di ecocompattatori, avendone 14 distribuiti nei 9 municipi cittadini. In 12 dei quali oltre al conferimento di bottiglie e flaconi in plastica, è possibile inserire i cartoni per bevande come ad esempio le confezioni del latte, bevande e succhi aumentando così la possibilità di raccogliere punti.

In centro storico ci sono altri due ecocompattatori dove è possibile conferire anche le lattine in alluminio.

L'elenco completo delle posizioni si può trovare qui amiu.genova.it/servizi/raccolta-differenziata/plastipremia/.

Entro la fine del 2022 saranno installati altri quattro ecocompattatori a Genova e ulteriori sette nei comuni del genovesato dove Amiu è presente con il suo contratto di servizio. Inoltre per Euroflora, sia il consorzio di filiera alluminio Cial, sia il consorzio di filiera carta Comieco hanno fornito il materiale green e sostenibile alle giurie degli specialisti che valuteranno gli espositori.

In più la manifestazione conferma la sua sostenibilità anche nei suoi punti ristoro dove saranno utilizzati materiali monouso biocompostabili e saranno creati spazi dedicati alla raccolta e al compostaggio del rifiuto organico. Tipo di rifiuto differenziabile su cui Amiu sta puntando maggiormente per un sostanziale aumento delle percentuali di differenziata in tutta la città anche grazie a una comunicazione specifica sia attraverso i media locali, sia tramite i propri social.

Per evitare sprechi, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare, tutto l'invenduto della ristorazione di Euroflora sarà consegnato all'associazione non profit del Banco Alimentare della Liguria. Così il cibo potrà essere redistribuito in totale controllo e sicurezza a enti e associazioni caritative, che assistono persone in difficoltà economica, andando così a prevenire la produzione di rifiuti, altro elemento fondamentale per aumentare la sostenibilità e l'economia circolare nel nostro territorio.