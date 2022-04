Euroflora, oggi previsti 10mila visitatori, aperte due nuove biglietterie

Per venire incontro alle numerose richieste di acquisto biglietti last minute sono state aperte domenica 24 aprile le biglietterie di viale delle Palme, nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale di Euroflora e all’ingresso della Galleria d’Arte Moderna (Villa Serra), in Via Capolungo.

Saranno in funzione negli orari di apertura della manifestazione, a partire dalle 8.30.

Rimane aperta dalle 10 alle 18 la biglietteria del Porto Antico, in Calata Falcone Borsellino.

Nonostante la giornata piovosa l’affluenza toccherà oggi le diecimila presenze. 56 i bus turistici parcheggiati in corso Europa, importante l’affluenza sui treni.

La rosa di Genova

Nel frattempo nell'ambito della manifestazione è stata presentata la "rosa di Genova". Al battesimo, con lo svelamento dei boccioli coperti da tulle rosso e l’aspersione con l’acqua di rose di Dufour Cosmetics, presso il sottoporticato di Villa Grimaldi, era presente il vicesindaco di Genova, Massimo Nicolò, insieme con Ilaria Doria, presidente del Garden Club di Genova, Debora e Gian Guido Ghione della Nirp International, azienda leader mondiale nel settore della selezione di nuove varietà di rose, che ha realizzato il nuovo esemplare, e Rino Surace, direttore di Euroflora.

La rosa di Genova è una pianta a cespuglio grande, con petali di colore bianco e rosso, i colori simbolo della città di Genova. Dopo la cerimonia alcuni esemplari sono stati messi a dimora nel roseto di Villa Grimaldi, in compagnia dei colori e dei profumi delle circa 200 varietà già presenti.

Anche The Ocean Race (a Genova nel 2023) protagonista a Euroflora

Tra le architetture floreali e i giochi d’acqua c’è spazio anche per The Ocean Race, una delle sfide sportive più dure e impegnative del pianeta.

I meravigliosi Parchi di Nervi accolgono la dodicesima edizione della più importante rassegna floreale europea tra giardini e ville storiche affacciate sul mare. Un incantevole quadro naturale, un sogno da mille una notte, un omaggio alla bellezza di questo luogo in cui è possibile anche visitare la postazione di The Ocean Race, un altro grande evento internazionale che renderà Genova capitale mondiale della vela nel giugno 2023. Il capoluogo ligure infatti ospiterà, la tappa finale di The Ocean Race, evento che arriva in Italia per la prima volta in 50 anni di gloriosa storia. Immergendosi tra i viali e le incantevoli scenografie di Euroflora, sarà possibile accedere allo stand di The Ocean Race, nell’aerea 71 a Villa Grimaldi, per conoscere una delle regate tra le più lunghe difficili al mondo.

Ad accogliere i visitatori un’installazione doc con una piccola piscina e due delfini che rappresentano il mare e il fil rouge di Euroflora 2022: l’acqua. Subito accanto una cartina geografica floreale del globo terreste con la rotta di The Ocean Race, che partirà da Alicante e approderà a Genova. Una road map realizzata con muschio e licheni colorati.



E per immortalare questo ricordo, ogni visitatore potrà scattare il “classico” selfie nella cornice di The Ocean Race e condividerlo sui canali social usando l’hashtag #theoceanracegenova.