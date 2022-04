Euroflora, oggi previsti 10mila visitatori, aperte due nuove biglietterie

Per venire incontro alle numerose richieste di acquisto biglietti last minute sono state aperte domenica 24 aprile le biglietterie di viale delle Palme, nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale di Euroflora e all’ingresso della Galleria d’Arte Moderna (Villa Serra), in Via Capolungo.

Saranno in funzione negli orari di apertura della manifestazione, a partire dalle 8.30.

Rimane aperta dalle 10 alle 18 la biglietteria del Porto Antico, in Calata Falcone Borsellino.

Nonostante la giornata piovosa l’affluenza toccherà oggi le diecimila presenze. 56 i bus turistici parcheggiati in corso Europa, importante l’affluenza sui treni.