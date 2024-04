La natura si fa spazio, prende forma Euroflora 2025

L'edizione 2025 sarà un “ritorno al futuro”, un'Euroflora rigenerata negli spazi, nelle forme e nei contenuti. Sarà il nuovo Waterfront di Levante, con un parco urbano di trentamila metri quadrati, lo spazio pronto a ospitare la 13ma Mostra internazionale di piante e fiori che avrà luogo dal 24 aprile al 4 maggio 2025. L'evento tornerà quindi al suo luogo d'origine, l'ex Fiera del Mare in piazzale Kennedy, ma in un'area fieristica totalmente rinnovata grazie al progetto donato a Genova da Renzo Piano che sta trasformando il volto della città.

Euroflora 2025, come sarà

Il Waterfront di Levante offrirà a Euroflora la possibilità di ospitare, fronte mare, ogni tipologia di pianta: dagli arbusti da vivaio alle composizioni floreali, dalle collezioni di bonsai a progetti innovativi e inediti, che prevedono soluzioni tecniche improntate ad esempio al risparmio idrico nei giardini. Le tre sezioni composizioni floreali, fiori recisi, bonsai e Mercato Verde troveranno collocazione nel piano superiore del padiglione Jean Nouvel.

Per quanto riguarda la forma, la futura edizione della manifestazione genovese avrà come parola d’ordine “rinascita” e punterà al tempo stesso sulla bellezza e sulla sostenibilità ambientale. Lo ha spiegato Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova Spa: “Euroflora rinasce, ogni volta contemporanea, ogni volta capace di interpretare i bisogni del comparto e di promuovere, attraverso realizzazioni spettacolari e soluzioni innovative, un consumo di piante e fiori più sano e consapevole per riportare il contatto con la natura al centro della vita quotidiana”.

Il claim della nuova edizione? "La natura si fa spazio". Dopo le ultime due edizioni ai Parchi di Nervi, svoltesi nel 2018 e nel 2022, Euroflora rinasce con il nuovo parco urbano e con l’arena del nuovo Palasport per approdare su un percorso galleggiante realizzato su 51 pontili delle darsene e terminare nel grande padiglione Jean Nouvel, per una superficie complessiva pari a quasi 14 campi di calcio.

Tante poi le novità in arrivo a livello di contenuti. L’inedito progetto architettonico della manifestazione, firmato dall’architetto Matteo Fraschini per Urges, Gruppo Valagussa, porrà al centro la riappropriazione dello spazio verde nel contesto urbano. Il percorso narrativo della mostra si dipanerà attraverso un dialogo con l’arte e il coinvolgimento di tutti i sensi: elementi fortemente simbolici, come il Cretto di Burri o il dripping di Pollock, richiameranno l’attenzione sulle problematiche del nostro tempo: scarsità d’acqua, contaminazione tra paesaggi naturali e antropizzati, necessità di una nuova leggerezza e naturalità. Al piano superiore del padiglione Jean Nouvel gli spettatori incontreranno composizioni floreali, fiori recisi, bonsai, ma anche il Mercato Verde, che comprenderà oltre agli spazi per la vendita piante, le attrezzature per il florovivaismo e il giardinaggio, gli arredi da esterno e i servizi per le aziende.

Euroflora 2025, organizzata da Porto Antico di Genova Spa con la collaborazione del Comune di Genova, della Regione Liguria e della Camera di Commercio, sarà infatti aperta alla partecipazione di singole aziende e di distretti produttivi italiani ed esteri, delle collettive regionali, dei Comuni - oggi al centro di importanti investimenti per la riqualificazione del verde urbano - di soggetti istituzionali, di università, scuole professionali e centri di ricerca, di progettisti e di maestri fioristi. Uno speciale concorso riservato ai progettisti sarà lanciato nelle prossime settimane direttamente attraverso il sito e la collaborazione con gli Ordini e le Associazioni che raggruppano i professionisti del settore. I maggiori spazi disponibili rispetto al passato consentiranno di raddoppiare le aree messe a disposizione, 10 riservate ai progettisti under 30, 10 riservate ai progettisti over 30. Al lavoro due diverse giurie, alla prima il compito di selezionare i 20 progetti, alla seconda, nella mattinata del 23 aprile, il compito di giudicare le realizzazioni. Come ogni anno, per tutti gli espositori, saranno indetti poi concorsi d’onore, estetici e tecnici, vero bollino di eccellenza per i vincitori.

"Sarà una vetrina vetrina d’eccezione per un settore, quello del florovivaismo, che per l’Italia vale miliardi, dato che siamo il secondo Paese produttore in Europa e la seconda nazione per commercializzazione. In Liguria il settore vale circa mezzo miliardo e conta 15mila addetti: ospitare Euroflora, dunque, significa anche dare un sostegno alle nostre imprese” ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.