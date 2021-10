Euroflora, ufficializzate le date dell'edizione 2022

Venerdì 8 ottobre si sono riuniti al Teatro degli Emiliani di Nervi alcuni tra i più accreditati esperti del florovivaismo italiani e esteri in occasione della Giornata per la promozione internazionale del florovivaismo, organizzata nell'ambito di Aspettando Euroflora 2022 da Porto Antico di Genova.

Della prossima edizione di Euroflora, che si svolgerà dal 23 aprile all'8 maggio 2022, ha parlato diffusamente il direttore di Euroflora Rino Surace, annunciando alcune delle partecipazioni internazionali più significative, dal ritorno dell'Olanda alla Cina, dalla prima volta della Russia alla presenza di Stati Uniti, con la città di Columbus, Spagna con Murcia e Principato di Monaco e dei lavori in corso con Thailandia ed Ecuador.

Il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando ha parlato del ruolo di Euroflora per lo sviluppo del settore, per le nuove generazioni che trovano in Euroflora un'opportunità di crescita e di riflessione e per la diffusione della cultura ambientale. A questo proposito Ferrando ha dato un'importante anticipazione: "la partecipazione del ministero della Transizione ecologica con Federparchi, presente per la prima volta all'esposizione genovese, sarà un viaggio attraverso la rete dei parchi nazionali, con endemismi e rarità botaniche spiegate anche attraverso la realtà virtuale".

Marco Bucci, sindaco di Genova, nel sottolineare l'assoluta contemporaneità del format di Euroflora ai Parchi di Nervi ne ha messo in rilievo l'importanza per la città e come segno di una ripartenza che porterà a Genova centinaia di migliaia di visitatori.