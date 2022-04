Euroflora, procede l'allestimento. Bucci: "Parchi riaperti da fine maggio"

Si lavora a pieno ritmo ai parchi di Nervi per l'allestimento di Euroflora 2022, che aprirà i battenti dal 23 aprile all'8 maggio. I parchi riapriranno al pubblico a partire da fine maggio, per gradi come è avvenuta la chiusura, come ha spiegato il sindaco Marco Bucci nel corso del sopralluogo, svolto venerdì 15 aprile insieme al presidente della Regione, Giovanni Toti.

Arrivando ai parchi, si nota come, attorno ai getti d'acqua, si dipana un trionfo di aromatiche: 25mila piantine, di cui 15mila vasetti di lavanda e 10mila tra salvia ed elicriso. Si stanno inoltre disponendo i 300 pentagoni in legno, che ospiteranno altre 32mila piante in arrivo dalle piattaforme logistiche di Albenga su 360 carrelli.

Tra le specie rappresentative della produzione ligure, saranno in esposizione svariati esemplari di scabiosa, rosmarino, dimorfoteca, lobularia, cosmos, gaura, solanum jasminoides, margherite. Prende forma anche l'esposizione floreale presso le sale di Villa Saluzzo Serra, sede della Gam, sotto il coordinamento del Distretto Florovivaistico Ligure con direzione artistica di Rudy Casati. Il percorso ricorderà le opere esposte attraverso diverse sezioni tematiche dall'ingresso, capace di ripercorrere per accenni lo stile rinascimentale e liberty, sino al gran finale ispirato alla figurazione caratteristica di Aligi Sassu, in un trionfo di rosso passione e blu oltremare.

Alla Cappelletta, nelle immediate vicinanze, si potranno ammirare la produzione di orchidee rare dell'azienda albenganese di Vincenzo Enrico e le creazioni in tessuto e fiori dell'Atelier Daphnè di Sanremo, ispirate ai grandi personaggi femminili legati alla Liguria. In ultimazione anche la serra dedicata alle fasi di accrescimento del basilico Dop, grazie alla sinergia con il Consorzio Basilico Genovese Dop.