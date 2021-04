Esselunga a San Benigno, il Tar accoglie il ricorso dei commercianti di Sampierdarena

Battuta d’arresto per il progetto della nuova Esselunga a San Benigno . Il Tar della Liguria ha infatti accolto il ricorso contro l’annullamento della perpetrazione presentato dal Civ Fronte del Porto, con conseguenze dirette sui piani di realizzazione del nuovo maxi supermercato.

La giunta Bucci aveva approvato l’annullamento della ridefinizione dei confini del Civ nel 2018, e i commercianti avevano subito presentato un ricorso cui Esselunga si era opposta. A distanza di tre anni, e dopo l’approvazione in consiglio comunale alla modifica del Puc che di fatto avvia l’iter per la realizzazione del nuovo supermercato in un’area in cui non sarebbe consentito, il tribunale amministrativo ha quindi accolto il ricorso dei commercianti, che in mattinata illustreranno nel dettaglio il provvedimento.

«Una grande vittoria per il piccolo commercio di vicinato presidio essenziale e di qualità del nostro territorio - ha detto Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Est - ora se vogliono dimostrare di avere veramente a cuore la riqualificazione di quell’area comincino a pensare a qualcosa di realmente positivo per il quartiere».

«La fretta con cui la più grande variante urbanistica di questo ciclo amministrativo è stata esaminata dal Consiglio Comunale è più che sospetta - è stato il commento del gruppo consiliare del Pd - Era chiarissimo l’intento di rilasciare l’autorizzazione definitiva prima del pronunciamento della giustizia sul ricorso presentato dal CIV e da Confesercenti. Ora il Comune sospenda il procedimento, e torni finalmente a confrontarsi con i residenti e i commercianti di Sampierdarena».

Anche Coop ha presentato un ricorso contro la realizzazione di una Esselunga a San Benigno, in tempi più recenti.