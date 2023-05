Esselunga San Benigno, apertura il 24 maggio. Campora: "Nessun pericolo di blocco traffico"

Quali conseguenze sulla strada, dal giorno dell'inaugurazione del grande store Esselunga a San Benigno (il 24 maggio) in poi? A chiederlo in consiglio comunale è la consigliera di Genova Civica Mariajosé Bruccoleri: "Visto che avremo l'ennesimo supermercato a Genova - ha commentato - come si prevede di gestire la viabilità in previsione dei flussi nel giorno dell'inaugurazione, e poi che dopo? La sopraelevata e la strada sotto sono già abbastanza intasate, anche senza aggiungere il traffico delle persone che vanno a fare la spesa".

"Il giorno dell’inaugurazione - ha risposto l'assessore alla viabilità Matteo Campora - ci sarà un afflusso di traffico maggiore gestito dalla polizia locale che, se sarà necessario interverrà sul momento".

Invece, per quanto riguarda il traffico post insediamento, è stato fatto uno studio di viabilità: "Questo studio - continua l'assessore - ha accompagnato tutto l’iter di approvazione del progetto per l’edificazione del supermercato: uno studio che ha calcolato la domanda, e la mobilità indotta con riferimento ai dipendenti, agli utenti e ai fornitori che si sovrapporranno ai flussi attuali di traffico. Le punte di mobilità del nuovo insediamento saranno diverse dall’attuale, ma non sono emerse criticità, o pericoli di congestioni. Ovviamente valuteremo, se necessario, azioni correttive"