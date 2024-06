Tradizioni: prolungata al primo luglio l'esposizione dei crocifissi processionali nella Cattedrale

Sarà prolungata di un giorno, ovvero fino a domani, lunedì 1° luglio, l’esposizione di crocifissi processionali all’interno della cattedrale di san Lorenzo e saranno due i crocifissi che rimarranno esposti in cattedrale per altri 15 giorni: quello Moro della Confraternita di san Giacomo delle Fucine e quello della Confraternita del SS Rosario di san Teodoro.

E proprio nel Duomo, grazie al Coro della Cattedrale, si terrà a Genova la prima delle tappe del tour internazionale del "Sidney Sussex College Choir of Cambridge (GB)". Il coro del "Sidney Sussex College", diretto da David Skinner, si esibirà, insieme alla Cappella Musicale della Cattedrale, il 4 luglio nella in San Lorenzo, deliziando il pubblico con "Capolavori del Rinascimento".

Positivo il successo e il riscontro del percorso espositivo “Confraternite genovesi: una tradizione di storia, arte e dedizione”: fino al 7 luglio si terrà la mostra fotografica “Anime e volti delle Confraternite” a Palazzo Tursi; fino al 2 settembre al Museo Diocesano con “Figlioli di luce: Abiti e oggetti delle confraternite” e un’esposizione di vesti e accessori processionali.

Nell’Oratorio di san Filippo (via Lomellini 10, immobile di proprietà comunale che ospita la sede genovese della Confederazione dell'oratorio di San Filippo Neri) sarà prolungata l'esposizione per tutto luglio della cassa Processionale della Madonna del Rosario della Confraternita del SS. Rosario di Marassi, realizzata da Agostino Storace intorno al 1760.



L'oratorio di sant’Antonio Abate, noto per Il Cristo Bianco di Anton Maria Maragliano, aprirà le proprie porte sabato 6 luglio mentre il vicino oratorio di san Giacomo della Marina (via Mura delle Grazie 14) aprirà venerdì 5 luglio .



Tutti questi appuntamenti sono stati organizzati dal Comune di Genova attraverso l’assessorato alle Tradizioni cittadine, l'Arcidiocesi e il Priorato delle Confraternite.