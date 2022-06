Maturità 2022: ecco i presidenti di commissione

È ormai iniziato il conto alla rovescia per l'esame di maturità 2022. La sessione, in Liguria come in tutta Italia, inizierà il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale.

Maturità 2022, date e modalità

Il 23 giugno si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l’anno scolastico, anche in considerazione dell’emergenza pandemica. La terza prova, infine, consiste in un colloquio. Solo per questa, se il candidato dovesse trovarsi in condizione di non poter lasciare, per seri e documentati motivi, il proprio domicilio potrà sostenere il colloquio in videoconferenza.

I presidenti di commissione

Sul sito del Ministero dell'Istruzione è possibile conoscere la composizione delle commissioni d'esame, a questo link è disponibile un motore di ricerca per le commissioni dell'Esame di Stato. Si può fare la ricerca per tipologia di indirizzo (specificando la provincia, dunque Genova nel nostro caso), per istituto e per presidente.

Esame di Stato 2022, i numeri

Ad oggi, al netto degli scrutini, in Italia sono iscritti agli esami 539.678 studentesse e studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. La ripartizione dei 522.873 candidati interni è: 92.828 negli istituti professionali, 167.718 negli istituti tecnici e 262.327 nei licei. Per quello che riguarda la Liguria sono iscritti 11.343 studenti, 6.222 in provincia di Genova.