Il ministro Gelmini incontra Toti: appoggio per il progetto Irccs tecnologico agli Erzelli

Il ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Mariastella Gelmini, ha incontrato il presidente della Regione Giovanni Toti e ha assicurato che il governo appoggerà il primo Irccs (istituto di cura e ricerca a carattere scientifico) tecnologico del Paese a Genova.

Toti ha spiegato che "quello che vorremmo dal governo è il coordinamento di uno sforzo a cui tendiamo affinchè sulla collina degli Erzelli, strategica per la logistica e per i futuri collegamenti veloci a partire dal Terzo Valico, venga realizzato il primo Irccs a carattere tecnologico con la messa a sistema delle straordinarie eccellenze che si stanno addensando in quell’area: la parte formativa con il trasferimento della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova per cui il primo lotto è pronto a partire nel prossimo semestre, la parte di ricerca scientifica grazie al Center for Human Technologies dell’Iit e a soggetti industriali come Esaote, Leonardo Supercomputing, Liguria Digitale e anche la parte sanitaria con la realizzazione del nuovo ospedale del ponente, per l’applicazione delle tecnologie alla nostra salute".

Punto di partenza del progetto è anche la presenza a Genova di tre Irccs per la pediatria, per le neuroscienze e per l’oncologia. "L’obiettivo - spiega il presidente della Regione - è quello di poter raggiungere un accordo di programma con i diversi ministeri coinvolti su un progetto unitario, già in buona parte finanziato per le singole voci, ma che con il Pnrr potrebbe trovare una sintesi compiuta puntando sulla formazione di nuove competenze e la messa a sistema delle nostre eccellenze. Qui ci sono le infrastrutture, le competenze, la formazione scientifica, tecnologica e sanitaria, c’è la capacità di brevettazione delle imprese e i centri di ricerca: tutti fattori positivi che rientrano nelle direttrici e negli obiettivi del Recovery Fund".

"Il presidente Toti propone come progetto bandiera del Pnrr un Irccs tecnologico agli Erzelli - ha affermato il ministro Gelmini - con un progetto che incrocia i temi della salute, delle scienze della vita, dell’innovazione e della ricerca scientifica: credo sia un progetto assolutamente meritorio che mette al centro la persona e lavorerò con i colleghi per dare una risposta positiva a questa regione”.