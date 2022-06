Goa Boa, concerti agli Erzelli spostati al Porto Antico "alla luce di ragioni tecniche, organizzative e sanitarie"

Colpo di scena in casa GoaBoa: sono infatti stati spostati i concerti del festival previsti a giugno e luglio agli Erzelli. Si terranno in altre date all'Arena del Mare del Porto Antico.

"Alla luce di ragioni tecniche, organizzative e sanitarie - si legge su una comunicazione diramata improvvisamente mercoledì sera - nel massimo rispetto di necessità e aspettative di pubblico e artisti, si è reputato necessario riprogrammare tutti i concerti inizialmente previsti nei mesi di giugno e luglio, spostandoli all’Arena del Mare in Porto Antico di Genova".

Le nuove date

Ecco dunque le nuove date:

14.07 Gué_Villabanks

(inizialmente previsto il 30.06.22 agli Erzelli)

08.09 Brunori

(inizialmente previsto il 06.07.22, già previsto al Porto Antico)

15.09 Elisa

(inizialmente previsto il 02.07.22 agli Erzelli)

16.09 Lrdl_Tananai

(inizialmente previsto il 01.07.22 agli Erzelli)

I biglietti acquistati restano validi per le nuove date.

Prevendite disponibili su Ticketone.it e Mailticket.it

Tutte le info, rimborsi, orari etc su info@goaboa.it

Per quanto riguarda Blanco, lo staff del festival fa sapere che "si continua a lavorare con lo staff dell'artista alla ricerca della migliore soluzione per il recupero del concerto di Genova. Manca oramai pochissimo, ci siamo quasi ma serve ancora un pochino di pazienza per sistemare gli ultimi dettagli".

Articolo in aggiornamento