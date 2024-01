Viale intitolato a Vialli, ma sulla targa c'è un errore

Attimi di imbarazzo a Rapallo quando è stata scoperta la targa, che indica il nuovo viale Gianluca Vialli. Invece di Sestiere Cappelletta, sulla targa si legge Sestriere Cappelletta. Le polemiche sono andate oltre la cerimonia di intitolazione, con commenti sui social tra l'ironia, la rabbia per l'errore e i dubbi sull'opportunità di intitolare una via di Rapallo all'ex campione scomparso.

Promotori dell'iniziativa i consiglieri Salvatore Alongi, Vittorio Pellerano, il sindaco Carlo Bagnasco e il presidente della Sampdoria, Marco Lanna. "Gianluca Vialli, campione fuori e dentro il campo, una figura, che ha travalicato la fede calcistica, entrando nel cuore di tante persone, da oggi ha un viale intitolato a Rapallo, accanto al campo Macera", ha dichiarato il sindaco Bagnasco.

La cerimonia è stata accompagnata dai cori in onore di Vialli dei tifosi del Sampdoria club Francesca Mantovani Rapallo, che hanno organizzato anche un corteo in memoria del campione. Per Luca si sono riuniti gli amici di una vita: Gianluca Pagliuca, Moreno Mannini, Ivano Bonetti, Francesca Mantovani, Guido Bistazzoni, Enrico Nicolini, Ciccio Solimei, Claudio Onofri, assieme al regista de 'La bella stagione', Marco Ponti.