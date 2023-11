VIDEO | Erede "a sorpresa" grazie a un segreto di famiglia: torna a Genova e cambia vita

Torna a Genova, la sua città, e decide di cambiare vita grazie a un'eredità a sorpresa, frutto di una storia di famiglia che non conosceva, un segreto smarrito nel tempo: è quello che è successo ad Alessandra Benelli, ingegnera genovese prima residente a Milano.

"Circa tre anni fa - racconta - ho ricevuto una raccomandata che mi citava come destinataria di un'eredità giacente. Ho consultato un'amica avvocata e ho deciso di andare avanti. Attraverso una società che si occupa di genealogia sono venuta a sapere che un mio lontano parente, di quinto grado, era morto senza eredi in Liguria".

Il nome era sconosciuto ad Alessandra, e indagando nelle pieghe della sua storia di famiglia si è scoperto perché: la sua bisnonna era stata sposata due volte, ma del primo matrimonio - da cui era nato un figlio - nessuno in famiglia ne parlava, e il legame con i parenti che discendevano da questa prima unione è andato perduto per sempre. "Quando ero piccola mi è capitato un paio di volte di sentire il nome di questo primo figlio della mia bisnonna - puntualizza Alessandra - ma era citato come un conoscente, nessuno mi disse mai chiaramente chi era. Così la storia di un intero ramo della mia famiglia venne dimenticata. Scoprire questo aspetto per me è stata una sorpresa".

E, grazie agli appartamenti ereditati a Genova e nel levante, Alessandra ha preso una decisione: dare le dimissioni dal lavoro a Milano e aprire un centro olistico. "È sempre stato il mio sogno - dice - e non sopportavo più la routine del lavoro in azienda. Adesso continuerò con la professione di ingegnera ma come libera professionista e nel frattempo seguirò le mie passioni: dal momento che insegno anche yoga e faccio trattamenti shiatsu, ho pensato di tornare qui e aprire un centro olistico nel levante della Città Metropolitana di Genova. La storia dell'eredità mi ha dato modo di riflettere: ho perso entrambi i genitori quando ero giovane, voglio pensare che questa vicenda familiare sia un piccolo regalo del destino".

Quella di Alessandra è una delle tante storie di cui si occupano gli esperti che oggi si incontrano ad Arenzano, nell'ambito di un convegno nazionale organizzato da E.D. Genealogia. Quando una persona muore in assenza di eredi conosciuti o di testamenti, un professionista viene nominato per gestire i suoi beni. Questi amministratori hanno il compito di gestire il patrimonio del defunto fino a che questo non venga devoluto agli eredi legittimi, se rintracciati, o allo Stato, dopo 10 anni dal decesso. Spesso per gli amministratori però la ricerca degli eredi è molto difficile: in questo caso entrano in campo apposite società che si occupano di rintracciarli.

"Partiamo dai parenti più prossimi - spiega Desirée Moggia di E.D. Genealogia - estendendo poi le ricerche fino al sesto grado. È un lavoro molto lungo per cui dobbiamo consultare archivi di Stato, parrocchie e così via, recandoci spesso anche sul posto e seguendo gli spostamenti delle famiglie che spesso, specie in passato, si muovevano per scappare dalle guerre o da disastri naturali, o per emigrare. La questione si complica più siamo costretti ad andare indietro nel tempo".

Emergono così vicende che si intrecciano non solo con le storie di intere famiglie, ma anche con quella del Paese, e che spesso per emergere richiedono tempi lunghissimi, anche anni: "È un esempio la storia di una partigiana che abbiamo impiegato più di due anni a ricostruire - conclude Moggia -. Non era sposata e durante la guerra rimase incinta. Suo padre, un uomo molto autoritario, per paura di far scoppiare uno scandalo la costrinse a tenere nascosta la gravidanza e, alla fine, ad affidare il bambino nato fuori dal matrimonio a un'altra famiglia. Questo bimbo crebbe e infine morì in tarda età senza eredi: è toccato a noi scoprire la sua storia, quella della sua famiglia, e arrivare agli unici lontani parenti ancora in vita che non sapevano chi fosse".