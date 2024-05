L'artista che disegna sui fogli chilometrici torna a Staglieno

Enrico Mazzone, artista originario di Torino che ha trovato ispirazione per le sue opere tra Genova e Cogoleto e che attualmente vive in Finlandia portando in giro per il mondo le proprie opere, esporrà a Staglieno il prossimo 29 maggio. Lo farà in occasione di un open day legato alla settimana europea cimiteriale. Già in passato era stato protagonista al cimitero monumentale con alcune iniziative.

Enrico Mazzone è stato autore di 'Rubedo', la Divina Commedia illustrata più grande del mondo (97 metri di lunghezza e 4 di altezza), opera sostenuta anche su Raidue da Vittorio Sgarbi, Leonardo Spadoni e Beatrice Bassi. Ora porta avanti un progetto davvero molto ambizioso, disegnare l'Apocalisse di San Giovanni rappresentandone il testo sacro su di un foglio nero lungo un chilometro per 2,7 metri di altezza: "Correndo al chilometro, come fosse una maratona o un nuovo record da considerare, l’ottimismo definisce artista e opera - racconta -. Senza mancare di rispetto, ho preferito dare un taglio dinamico, quasi come il fumetto sa narrare un fatto atroce, evincendone la drammaticità in nome dell’arte pura"

Mercoledì 29 maggio, come detto, ci sarà terrà un workshop tematico a Staglieno: "La scelta non avviene in modo casuale - spiega Mazzone - il cimitero monumentale viene scelto, come già fatto in passato, come scenario per attingere alla bellezza, sacra e consunta, devota a un’estetica elegiaca ma comunque avvincente e smart. Le figure che addobbano questa esperienza di 'arte a chilometro 1', rappresentate sul foglio di lunghezza peculiare, troneggiano come divinità trionfanti, vengono proprio dalle statue che Staglieno accoglie, quelle etichettate come appartenenti a uno stile di 'realismo borghese'. Piacciono perché sono crude nel loro sentimento di dolore ma svelate dalla bellezza che solamente l'ideale di perdita (commiato) sa esprimere nei volti raffinati e nella fisiognomica. Il linguaggio delle emozioni e dei sentimenti che provocano, fa risuonare l'eco dell’immortalità che solo un certo tipo di arte sa trasmettere; ecco allora il tributo che le classi della Scuola Comics di Genova vengono a portare".

L'artista poi conclude: "Grazie alla collaborazione e alla comune visione con Chiara Capini di prestare attenzione al patrimonio artistico di Staglieno, inteso come museo a cielo aperto, voglio riportare l'attenzione agli studi en-plen-air che spesso le Accademie di Belle Arti oggi respingono in nome di tecniche digitali. In modalità simposio, gli studenti accompagnati in una visita guidata, avranno le nozioni e i cenni necessari per passare a una successiva fase progettuale, 'riportando in vita' in uno story-board le statue permeate dal tempo, nella vita reale. La durata dell'operazione, circa tre ore, prevede la flessibilità di un incontro pomeridiano, durante il quale il pubblico è invitato ad assistere alla presentazione del progetto in tutta la sua complessità, attraverso le fasi operative di progettazione e di proiezione per una possibile mostra da inaugurare a Genova nel biennio 2025/2026".